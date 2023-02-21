Раскатать и полить: самарская компания разработала рулонный бетон

Самарская строительная компания «НЕОГЕРКОМ» с 2021 года разрабатывает инновационный строительный материал - рулонный бетон. Предприятие уже начало сотрудничество с крупными федеральными корпорациями, в том числе «РЖД», «Газпром» и «Росатом».

По словам генерального директора «НЕОГЕРКОМ» Григория Ларькина, идея проекта появилась, когда он работал в нефтяной сфере, занимаясь изготовлением и монтажом металлических конструкций.

«Я в прошлом строитель, специализировался на металлоконструкциях. Работали в Якутии и других труднодоступных местах, где сложно замесить тот же цемент. Поэтому возникла идея создать некий материал, который бы приобретал заданные свойства простыми методами - после поливки водой, например. В 2019 году мы стали резидентами «Сколково» и занялись разработкой проекта», - рассказывает предысторию своей инновационной деятельности Григорий Ларькин.

Для создания бетонного полотна применяется специальная базальтовая ткань с наполнением из сухого цемента.

Полученный технологичный материал довольно прост в использовании: рулон необходимо раскатать и пролить водой. Через определенное время он набирает прочность и твердеет. За счет армирования (используемое волокно в пять раз прочнее металла) конструкции из такого полотна очень устойчивы к внешним воздействиям.

«Десять миллиметров бетона замещает порядка 40 миллиметров обычной бетонной стяжки. Если наш рулон положить, например, под тротуарную плитку, то она никогда не деформируется. Полотно можно использовать также для устройства кровли, отмостков, дорожек и бассейнов», - продолжает генеральный директор «НЕОГЕРКОМ».

Несмотря на преимущества своей разработки, самарская компания столкнулась с определенными проблемами при попытке ее реализации.

«Крупные компании, местные администрации и министерства (не только самарские) довольно консервативны в отношении новых технологий. Очень сложно идет работа с муниципалитетами. Мы бесплатно предлагаем свой продукт, даем протестировать, но с их стороны - никакого интереса. Какие-то положительные результаты имеем только с Москвой», - описывает ситуацию Григорий Ларькин.

В то же время на работу компании в начале года повлияли западные санкции. Предприятие отказалось от части импортных полимеров и перешло на российские, китайские и южнокорейские аналоги.

«Эти полимеры увеличивают адгезию (химическое сцепление двух разнородных веществ) внутри материала. Так, при низкой адгезии цемент очень плохо прилипает к металлу. Мы же добавляем специальные полимеры, повышающие данное свойство. Импортозамещение только упростило работу. Оказалось, что аналоги и предложения компаний из дружественных стран не уступают по качеству и дешевле тех, что мы использовали ранее. Мы их эксплуатируем дольше. В данный момент доля импортных полимеров в производстве составляет 2%, отечественных - около 3-5%», - отметил Григорий Ларькин.

Сейчас продукция «НЕОГЕРКОМа», по словам его представителя, не уступает по качеству западным образцам. Григорий Ларькин уточняет - подобное производство есть только в Великобритании и США. «В наш продукт входит полноценный композитный материал, в отличие от конкурентов. Он прочнее, и мы задаем это свойство в зависимости от требований клиента. Наши технологии в разы дешевле», - уверяет он.

В Москве технологию «НЕОГЕРКОМ» используют с 2021 года при благоустройстве улиц, строительстве мостов и обслуживании тепловых сетей. Идея самарского предприятия реализуется на базе Московского инновационного кластера, который предлагает крупным компаниям познакомиться с проектами российских стартапов.

Компания Григория Ларькина также продолжает налаживать связи с «Росавтодором» (разработка водопропускных сооружений), «РЖД», «Транснефтью», «Росатомом» и «Газпромом».

«Изначально мы предлагали свой продукт именно для строительной отрасли. Но тот же Челябинский трубопрокатный завод планирует использовать наши бетонные рулоны как трубную изоляцию, а «коммунальщики» хотят ремонтировать ими водоводы (транзитные трубопроводы, соединяющие отдельные сооружения). Каждый потребитель видит в нашем материале что-то новое для себя», - приводит примеры применения рулонного бетона его разработчик.

Более того, у материала есть перспективы и в медицине - он может выступать заменой обычного гипса. При этом с такими фиксирующими повязками можно купаться, а кожа под ними «дышит».

С началом специальной военной операции на Украине самарская компания продвигает свою инновационную разработку в армию. В частности, она может быть использована для создания переправ, понтонов, блиндажей и ремонта мостов. «Наш проект не полетит, но точно спасет жизни. Рулон легок и быстро перевозится, с его помощью можно оперативно возвести все необходимые сооружения», - поясняет руководитель «НЕОГЕРКОМа».

Сейчас инновация проходит отраслевую сертификацию в исследовательских институтах крупных федеральных компаний. При положительных заключениях рулонный бетон протестируют на отдельных сооружениях. И только после этих процедур можно говорить о его окончательном внедрении. Григорий Ларькин надеется, что эти процессы завершатся летом следующего года.

В планах инноватора - строительство завода. На эти цели требуется 250 млн рублей. Сейчас компания ищет инвестора. Для строительства рассматриваются две площадки в Самаре - в районе Кировского моста и на 116 километре. Также просчитывается вариант переезда в Москву.

Пока же производство рулонного бетона ограничивается небольшим цехом в переоборудованном под эти цели гараже на улице Мичурина в Самаре.