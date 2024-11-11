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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

РКЦ "Прогресс" нашел покупателя на производство стройматериалов

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На аукцион по реализации производства строительных материалов и хранению продукции на ул. Литвинова, 385 поступила только одна заявка - от Дмитрия Карпца, с которым было решено заключить договор купли-продажи. Покупателю лот достался за 9,7 млн рублей.

Имущественный комплекс на ул. Литвина принадлежал АО "РКЦ "Прогресс". В комплекс входят четыре земельных участка общей площадью 5,1 тыс. кв. м и склад масляных красок на 566,5 кв. метров.

По данным ИАС Seldon.Basis, Дмитрий Карпец является директором и учредителем ООО "Параллель", которое занимается деятельностью в области фотографии. В 2018 г. выступал подрядчиком по организации конференций и торговых выставок для Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева. Работа предприятия в 2023 г. была убыточной на 4,6 млн рублей. Кроме того, Дмитрий Карпец зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ведущий зрелищно-развлекательную деятельность.

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