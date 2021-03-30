Новые производственные возможности ПГ "Стройсистема"

Флагман рынка легких ограждающих конструкций промышленная группа "Стройсистема" в начале 2021 года запустила два масштабных проекта, которые кардинальным образом отразятся на производственном потенциале предприятий группы и рынка в целом.

У истоков зарождения отрасли

Входящие в состав ПГ "Стройсистема" заводы по производству сэндвич-панелей, профилированного листа и окрашенного проката ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" г. Челябинск и ООО "Электрощит-Стройсистема" г. Самара являются основателями отрасли. Именно здесь в 70-х годах впервые в Советском Союзе было запущено производство нового для нашей страны материала под названием "сэндвич-панель", без которого сегодня сложно представить строительную сферу.

Став первопроходцами этого направления, предприятиям ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" и ООО "Электрощит-Стройсистема" на протяжении нескольких десятилетий удается держать марку надежных отечественных производителей и лидеров *отрасли (согласно результатам исследования информационно-аналитического агентства INFOLine в 2019 году) благодаря постоянному открытию новых горизонтов и своевременной оптимизации внутренних процессов.

Новые возможности

Уже в начале этого года состоялось важное для ПГ "Стройсистема" событие, позволяющее выйти на принципиально новый уровень развития — интеграция с заводом по производству легких ограждающих конструкций "Теплант", прекратившим свою деятельность в связи с банкротством. В результате открытых торгов ПГ "Стройсистема" выкупила производственные площадки в Самаре, оборудование, товарные знаки Теплант, Термостепс-МТЛ, THERMOPANEL, Vattarus (полный перечень приобретенных лотов можно уточнить в службе маркетинга "ЧЗПСН-Профнастил").

Производственный потенциал завода в самарском регионе увеличился колоссально: выпуск сэндвич-панелей с наполнителем ПИР — 2200000 кв. м, сэндвич-панелей с наполнителем МВУ — 6000000 кв. м, окрашенного рулонного проката — 120000 тонн, профилированного листа и металлочерепицы — 95000 тонн, минераловатного утеплителя — 66000 тонн в год. Однако эти показатели далеко не окончательные, если рассматривать возможности группы в совокупности (с учетом производственного потенциала "ЧЗПСН-Профнастил"): выпуск сэндвич-панелей с наполнителем МВУ — 12 640 000 кв. м, окрашенного рулонного проката — 200 000 тонн, профилированного листа и металлочерепицы — 345 000 тонн в год.

Глобальные изменения технической оснащенности произошли и на челябинском предприятии ПАО "ЧЗПСН-Профнастил". Запуск линии нового поколения по производству МВУ-панелей итальянской компании Robor S.R.L. стал вторым в новом 2021 году знаменательным событием для ПГ "Стройсистема". Таким образом, на сегодняшний день арсенал современного оборудования промышленной группы включает в себя уже три линии Robor S.R.L. и несколько линий, надежность которых проверена годами исправной работы — PUMA, IL KWANG, Redman, Hennecke.

В ногу со временем

Полностью автоматизированная линия Robor по производству клееных стеновых и кровельных сэндвич-панелей — это целый комплекс оборудования длиной 170 метров. Конструктивной особенностью данной линии является возможность выпускать стеновые сэндвич-панели с диапазоном ширин от 600 до 1200 мм и максимальной длиной 16 метров, что позволяет оптимизировать раскладку стеновых сэндвич-панелей исходя из архитектурной особенности здания. Новый инструмент профилегибочных валов обеспечивает идеальное исполнение и качество двух разновидностей замковых соединений: секретного (s-fix) и кровельного (z-lock).

За счет высокой скорости смены стальных рулонов производительность линии составляет от 8 000 до 10 000 кв. м сэндвич-панелей в сутки в зависимости от конструктивных особенностей заказов с возможностью варьирования их очередности. Автоматизированное программное управление с постоянным контролем всех технических параметров исключает процесс участия в производстве человеческого ресурса.

"В среднесрочной перспективе для нашей промышленной группы обозначен ряд приоритетных задач — это отладка технологических процессов и полное формирование кадрового состава необходимыми специалистами в самарском регионе, а также расширение рынков сбыта на Урале, что в итоге даст нам возможность выйти на новые рубежи, более полно задействовать мощности и добавить к объему выпуска и продажам нашей продукции еще процентов 30, как минимум", — комментирует генеральный директор АО "Стройсистема" Игорь Свеженцев.

Работа в режиме диалога

Каждое предприятие ПГ "Стройсистема" открыто не только для диалога со стороны сотрудников, но и для демонстрации масштаба производственной базы. При соблюдении всех правил пропускной системы у каждого желающего заказчика есть возможность не просто посетить заводы с целью визуального осмотра, но и стать участником познавательной экскурсии по производственному сектору в сопровождении коммерческого сотрудника и мастера цеха, а в случае необходимости и первых руководителей завода.

Современный менеджмент

Не каждое предприятие способно удержаться "на плаву" в периоды кризисов, и лишь только единицам в это время удается наращивать обороты и продолжать свой рост. Благодаря правильно выстроенному менеджменту, оперативности принимаемых решений, квалификации каждого специалиста и гибкости ума собственника текущая ситуация на рынке легких ограждающих конструкций, обусловленная динамикой ценообразования, дефицитом сырья и повышенным уровнем конкуренции, скажется на ПГ "Стройсистема" не только положительно, но и окажется исторически важной.

ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА"

Самарская обл, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 3б

Самара: +7 (846) 206-04-12

sale@elshield.com