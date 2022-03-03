Самарская компания разработала рулонный бетон

Самарская компания "НЕОГЕРКОМ" продвигает на рынок инновационный строительный материал — рулонный бетон, который в будущем может прийти на смену обычному бетону.

"Большую часть своей жизни я проработал в нефтяной сфере, делал нефтяные конструкции, оборудование, занимался их монтажом. Этот материал мы придумали, когда попытались сделать нефтяной резервуар не из металла, а из бетона", — рассказал Григорий Ларькин, генеральный директор ООО "НЕОГЕРКОМ".

Для укрепления конструкции использовали базальтовые нити. "Чтобы в бетонном изделии образовывались пустоты, мы закладывали обычную полиэтиленовую трубу, по наружному диаметру которой натягивалось большое количество нитей, а потом трубу извлекали и получалось хорошо. Но в какой-то момент мы поняли, что не нужно натягивать эти нити отдельно, лучше делать армирующий элемент вокруг трубы", — описывает процесс Ларькин.

Потом вместо нитей команда начала использовать специальную базальтовую ткань с сухим цементом, и с помощью этой ткани бетон стали формировать в рулоны.

Коммерческий потенциал получившегося бетонного полотна Ларькин увидел, когда один из сотрудников использовал его на своем дачном участке. "Предположим, вы хотите сделать дорожку из бетона. Вы покупаете цемент, покупаете песок, щебенку. Потом либо руками, либо бетономешалкой готовите бетон. Еще нужно сделать опалубки, подключить электричество, это огромное количество ручного труда. А если вы делаете, например, бассейн, парковку для машины, отмостку то количество ручного труда возрастает кратно", — рассказывает Григорий Ларькин.

По его словам, рулонный бетон достаточно постелить и полить водой, что значительно ускоряет строительство. "К сожалению, в России не принято считать собственный трудозатраты. Когда мы собственными руками мешаем бетон, то не думаем, что тратим свое время, свою жизнь. В развитых странах люди давно об этом думают", — считает Ларькин.

Он отмечает и более высокие характеристики рулонного бетона, который прочнее аналогов. "Для достижения одинаковой прочности обычного бетона нужно 40 мм, а рулонного бетона всего 10-12 мм. В нашем продукте используются специальные компоненты, мраморная крошка, наборы специальных полимеров, мы специально домалываем компоненты до нужного нам очень мелкого состояния", — рассказал предприниматель.

За счет этого использование рулонного бетона дает экономию. "Обычный бетон стоит дешевле раза в четыре, но если к его цене прибавить стоимость логистики, механизации, ручного труда, то использование нашего продукта выходит дешевле. По нашим расчетам, перевозка рулонного бетона на 10 км выходит в два раза дешевле. А если перевозить на 100 км, то разница будет кратно возрастать. Только на бетон в транспортной отрасли России сейчас тратится более 100 млрд рублей. Корпорации могут сэкономить большие деньги", — объясняет Григорий Ларькин.

Но с продажей материала крупным корпорациям возникают проблемы. Основными причинами этих проблем Ларькин считает консервативные подходы к строительству и бюрократию: "Структура экономики нашей страны такова, что мы не можем наш продукт продавать тем компаниям, у которых есть деньги. На наш бетон не существует никакого ГОСТа, поэтому, когда мы приходим в проектную организацию, там не знают, как вписать его в проект. Продукт уже использовался на объектах Роснефти и Транснефти, но это единичные применения. Я надеюсь, этим летом мы начнем тестировать в Газпроме, РЖД. Сейчас мы общаемся с ними, договариваемся на лето".

Отсутствие массового тестирования на промышленных объектах, по словам Григория Ларькина, добавляет сложностей и с выводом производства на промышленный уровень.

Сейчас все производство умещается в гараже, который команда специально для этого арендует. Компания подала заявку на финансирование строительства завода в Тольятти. По словам Ларькина, уже спроектирована основная производственная линия. Большую часть средств, 250 млн руб., планируется привлечь из Фонда развития моногородов.

"Мы не хотим уезжать, здесь нам все знакомо, здесь у нас есть поддержка от Жигулевской долины, Агентства по привлечению инвестиций и администрации области. В Тольятти есть площади, есть возможность для развития, но, к сожалению, есть и проблема с газом, который нужен нам, чтобы сушить компоненты, достаточно дорогое электричество для промышленных потребителей. Но я уверен, с помощью Жигулевской долины, с помощью администрации Тольятти и Самарской области мы это преодолеем", — рассказывает предприниматель.