Создатель "Фабрики красок": "Выиграют компании, имеющие высокую степень локализации"

Рост курса валют, прекращение поставок из-за рубежа, увеличение цен и общая неразбериха практически во всех сегментах рынка. В такой атмосфере многие предпочитают занять выжидательную позицию, опасаясь, что активные действия не только не приведут к должному результату, но только усугубят и без того сложное положение. С редакцией Волга Ньюс на эти темы согласился побеседовать Сергей Рыбкин, создатель и руководитель компании "Фабрика красок" - ведущего игрока на рынке отделочных материалов премиум сегмента, резидента технопарка "Жигулевская долина".

- Что происходит с рынком, на котором вы работаете?

- Надо пояснить, что все краски для финишной отделки делятся на три группы. Первая - чисто иностранного производства. Часть из них уже перестала поставляться в Россию. И нельзя сказать, вернуться ли они в будущем. Причиной этому послужили известные всем события. Некоторые марки пока просто приостановили поставки в ожидании изменения курса валют и возможной корректировки текущей политической повестки.

Вторая группа — локализованные в России бренды, коих немало, которые на первые несколько дней приостановили продажи. Сейчас продажи возобновились, но жесткая привязка к курсу доллара и евро диктует и рост цены. По ряду позиций мы видим прибавку на продукцию этих компаний на 40%, а в некоторых случаях и на все 70%.

Третья группа красок для финишной отделки — чисто российские продукты. Это российские владельцы и учредители, отечественное производство, отечественные патенты и максимально возможное российское сырье. Но здесь есть подвох. В составе российской краски может содержаться один или несколько компонентов, которые пока распродаются по старым ценам. Их доступность на российском рынке в ближайшей перспективе — это вопрос сложный. Они либо исчезнут с нашего рынка, либо прибавят в цене.

- Насколько высока доля импортных компонентов в среднем по рынку?

- В нашем сегменте по сравнению с другими отраслями вообще очень высокий процент локализации. Импортное сырье составляет от 1% до 7%. Но и цены на него поднялись от 50% до 200%.

Высокий уровень локализации относится как к компонентам красок, которые имеют высокое качество и производятся в Татарстане, к примеру, так и к таре — пластиковым ведрам. Тут процент российского около 98-99%.

- Какие меры вы предпринимаете в новых условиях?

- В компании "Фабрика красок" имеется запас всего необходимого примерно на шесть месяцев. Но мы продолжаем вести закупки оставшегося сырья. Активнейшим образом ищем российские аналоги, мониторим рынок стран ближнего зарубежья. В качестве примера могу привести Казахстан, где у нас уже на сегодняшний день очень широкая сеть партнеров.

В компании есть четкий и понятный вектор сегодняшнего дня — это отстройка от европейских и западных поставщиков.

- Как ситуация повлияет на отрасль?

- Не только повлияет, но уже повлияла. Безусловно, стоит ждать роста цен. Если наши конкуренты, а мы мониторим рынок регулярно, увеличили прайс на 30-40%, то в "Фабрике красок" цена прибавилась на 20%, десять из которых — рост, который мы закладывали на начало весны даже без известных потрясений и изменений.

Существующий уровень цен мы постараемся удержать в течение двух-трех месяцев. Поможет нам в этом, как я уже говорил, имеющийся запас и оперативное решение ряда проблем с иностранными поставщиками.

- Возможна ли потеря движки по качеству и изменение модельного ряда?

- Если полностью прекратятся поставки из-за рубежа, а мы не сможем найти аналогов, то какие-то продукты станут чуть хуже. Но в большинстве случаев конечный потребитель может этого и не заметить. Все изменения будут в допустимых пределах, не выходящими за рамки стандартов отрасли.

Стоит ожидать и изменения продуктовой линейки. Часть компонентов применяется не во всех красках, а только в очень узком сегменте. И в этом случае может случиться так, что аналогичного компонента нет ни у кого, кроме как у поставщиков из Европы. Соответственно, российские производители перестанут выпускать один или несколько продуктов.

- Как вы оцениваете перспективы отрасли?

- Если говорить об отрасли строительства жилья и коммерческой недвижимости, к которой наш сегмент привязан вплотную, то можно прогнозировать её массовый рост к осени текущего года. Обусловлено это тем, что металл, цемент и ряд других строительных материалов производится в нашей стране. Кроме того, есть и запасы перечисленного.

Если давать прогнозы по рынку премиальных отделочных материалов, где "Фабрика красок" и представлена широкой линейкой продукции, то провал, безусловно, будет.

Но есть и перспективы развития, основанные на том, что часть иностранных конкурентов уйдут или уже ушли с рынка — это первое. Второе — курс иностранной валюты сыграет на руку тем российским компаниям, которые имеют высокую степень локализации. Третье, на что я очень надеюсь, это то, что российские продавцы, которых иностранные партнеры подвели в свете известных событий, обратят свой взор на российских производителей и поставщиков.

Если говорить о планах нашей компании, то мы ставим перед собой следующие задачи: два-три месяца, чтобы полностью нивелировать проблемы с компонентной базой, повысив локализацию до максимума и шесть-восемь месяцев на то, чтобы расширить сеть партнеров не только в России, но и продолжить расширение в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении.