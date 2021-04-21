Совладелец "РосПлита" взыскивает с экс-партнеров 200 млн рублей

Бизнесмен Олег Скотников не оставляет попыток изменить ситуацию с банкротством самарского завода "РосПлит", совладельцем которого он выступал в равных долях с президентом ассоциации "Версиво" Алексеем Долматовым.

В начале апреля Скотников подал в арбитражный суд заявление о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков бывшего директора "РосПлита" Владислава Подлеснова (его "вклад" в убытки общества оценены в 159,5 млн руб.), Алексея Долматова (6,2 млн руб.), ООО "Версаль" (22,2 млн руб.), ООО "Дом" (8,2 млн руб.), ООО "Самарский Стройфарфор" (7,9 млн руб.), ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" (646 тыс. руб.).

Напомним, "РосПлит", входящий в "Версиво", был признан банкротом в августе 2019 года. Механизм банкротства был запущен в 2017 году. ООО "Новый Мир" аффилированное Алексею Долматову "просудило" в арбитраже долг в 40,7 млн рублей. Якобы "Новый Мир" в августе 2017 г. одолжил 39 млн руб. "РосПлиту", который уже в декабре того же года допустил просрочку. В декабре 2018 г. "Новый Мир" обратился с иском о признании "РосПлита" банкротом. На тот момент сумма долга составила 34,6 млн рублей. Позже в реестр кредиторов с требованием в 16,2 млн руб. включилась еще одна компания, аффилированная Долматову, - ООО "Мир".

Это произошло на фоне конфликта между двумя группами собственников, контролирующих предприятия ассоциации "Версиво". На одной стороне выступили Алексей Долматов, Павел Мисюля и Ярослав Бахмуров, на другой - Олег Скотников, Александр Хенкин и Татьяна Лашманова.

Первые утверждали, что произошел "корпоративный конфликт" из-за недовольства уровнем рентабельности и нежелания вкладываться в развитие. Скотников же заявлял, что оппоненты отстранили его, Хенкина и Лашманову от ведения бизнеса, блокировали предоставление информации о деятельности компаний и доступ на предприятия. Он также характеризовал ситуацию как "внутренний рейдерский захват". "Это больше похоже на банальное воровство в особо крупном размере, организованное группой лиц", - делился Скотников в интервью Волга Ньюс.

Олег Скотников: "Бенефициар происходящего вокруг "Стройфарфора" для меня очевиден" В январе генеральный директор "Самарского Стройфарфора" Павел Мисюля стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 143 млн рублей. Он и часть собственников завода заявили о бизнес-конфликте и попытке давления на предприятие, противопоставив себя группе учредителей, в которую входят Александр Хенкин, Олег Скотников и Татьяна Лашманова. О своем видении ситуации, понимании причин противостояния и отношениях с партнерами по бизнесу порталу "Волга Ньюс" рассказал Олег Скотников.

В "РосПлите", где совладельцами выступают только Долматов и Скотников, последний еще до банкротства предприятия неоднократно судился за право ознакомиться с финансовой документацией, а также требовал увольнения директора Подлеснова. Кроме того, Олег Скотников обращался в правоохранительные органы, однако добиться возбуждения дел не смог.

После запуска процедуры банкротства Скотников предпринял попытку оспорить сделки с "Миром" и "Новым Миром", а также привлечь к ответственности лиц, контролировавших завод. Изначально суммы исчислялись несколькими десятками миллионов, однако в поданном 1 апреля уточненном иске речь идет уже о 200 млн руб. и детально расписываются сделки, которые он считает сомнительными.

Так, например, в июле-августе 2017 г. "РосПлит" получил займы от "Мира" и "Нового Мира" на 60,8 млн рублей. Официально деньги предоставлялись для пополнения оборотных средств. Однако 6,2 млн руб. из них сразу же было перечислено Долматову, 2,8 млн - "Самарскому Стройфарфору", а еще 40,7 млн - на досрочное погашение кредита, взятого в ВТБ.

После этого Подлеснов также начал заключать сделки с аффилированными должнику лицами - ООО "Дом", ООО "Самарский Стройфарфор" и ООО "Версаль".

"Выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей между кредитором и аффилированным с ним должником позволяет создать подконтрольную кредиторскую задолженность для уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве", - отмечается в иске.

При этом в реестр требований кредиторов "РосПлита" вошли только "Мир" и "Новый Мир" - остальные кредиты на сумму около 100 млн руб. были погашены в 2017 году. Кроме того, впоследствии в ходе банкротства собрание кредиторов утвердило положение об отступном. "Идеальная схема для вывода активов должника", - описывает свое видение ситуации Скотников в иске.

В подтверждение своих предположений о контролируемом банкротстве и выводе активов Олег Скотников приводит данные о хозяйственной деятельности "РосПлита" в 2018 году. Себестоимость продаж за этот год снизилась с 469 млн руб. до 153 млн руб., запасы - с 77 млн руб. до 16 млн руб., дебиторская задолженность - с 94 млн руб. до 60 млн рублей.