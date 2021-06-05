На заводе по производству противопожарных дверей в Тольятти появится 1500 рабочих мест

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании "Феррони" — крупнейшей компании по производству металлических дверей и комплектующих к ним в России.

Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ "Тольятти" на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд руб. и создание почти 1500 новых рабочих мест.

"Мы давно сотрудничаем с самарским регионом. Уже этим летом запускается площадка, на которой сейчас проходят пусконаладочные работы. Первый опыт взаимодействия был успешным. Мы получили достаточную поддержку, нам здесь комфортно, и мы надеемся, что наше дальнейшее взаимодействие будет таким же эффективным, что даст ускорение и нашим планам по развитию", — отметила Марина Павлова.

Также в ходе встречи на ПМЭФ было подписано соглашение между Фондом "Сколково" и компанией "Феррони", которая планирует продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области — технопарка "Жигулёвская долина". В результате подписания соглашения компании "Феррони" может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда "Сколково". Компания сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих.

Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 млрд рублей.

Напомним, инвестору было обеспечено полное сопровождение проекта со стороны профильных министерств. На совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области проект получил одобрение губернатора.

Сейчас реализация проекта находится на завершающей стадии. Открытие крупнейшего производства металлических дверей в России, экспортера, поставляющего продукцию более чем в 20 стран мира, запланировано на июль 2021 года.

Создание почти 1500 рабочих мест позволит улучшить ситуацию на рынке труда и будет способствовать повышению благосостояния жителей региона, отмечают в правительстве области.