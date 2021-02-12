Крупнейший в России завод по производству металлических дверей будет работать на итальянском оборудовании

ЛК "Сименс Финанс" профинансировала поставку металлообрабатывающего оборудования общей стоимостью 30 млн евро.

Завод "Феррони" занимает первое место в России и пятое в мире по объемам производства входных металлических дверей. В 2016 году компания запустила собственное производство в г. Йошкар-Ола, а уже в 2019 возникла потребность в открытии новой производственной площадки. Стратегически важным решением руководства стало строительство нового завода в городе Тольятти, запуск которого запланирован на начало лета 2021 года. Запуск производства позволит создать в Самарской области более 1 700 новых рабочих мест и снизит стоимость продукции для конечного российского потребителя. Продукция завода также будет ориентирована на экспорт: в планах предприятия поставки металлических дверей в 28 стран мира.

Проанализировав имеющиеся мощности в г. Йошкар-Ола, руководство предприятия сформировало ряд требований к оснащению завода в г. Тольятти с точки зрения эффективности, автоматизации и качества готовой продукции. Было принято решение о приобретении итальянского оборудования, потенциал которого на порядок выше китайского и позволит компании в будущем снизить затраты на обслуживание. За инвестициями "Феррони" обратилась в лизинговую компанию "Сименс Финанс", где предложили самые выгодные условия финансирования. Предметами лизинга стали новые высокотехнологические металлообрабатывающие линии итальянских производителей. Совокупная стоимость оборудования составила около 30 млн евро.

"Реализация столь масштабного проекта невозможна без привлечения инвестиций. Лизинговая компания "Сименс Финанс" выступила партнером и подключилась к финансированию прямых импортных контрактов, что позволило значительно сократить сроки реализации проекта. Экономия по времени составила 4 месяца, что в условиях пандемии имеет огромное значение как с финансово-экономической, так и социальной точки зрения. Кроме того, в "Сименс Финанс" нам оказали полную юридическую и техническую поддержку, и всегда были готовы ответить на интересующие вопросы", — Генеральный директор ООО "Феррони", Белоусова Виктория.

В ЛК "Сименс Финанс" уточнили, что лизинговое финансирование для приобретения промышленного оборудования пользуется большим спросом. Благодаря тому, что "Сименс Финанс" входит в сделку на любом этапе реализации проекта, у предприятия есть возможность высвободить оборотные средства и направить ресурсы на модернизацию и развитие. Кроме того, благодаря налоговым льготам, платежи по лизинговому договору относятся на себестоимость, что снижает налог на прибыль, а сумма НДС в полном объеме ставится к зачету.

"Этот проект стал одним из крупнейших лизинговых сделок в России по поставке металлообрабатывающего оборудования, позволяющий полностью обеспечить производство входных металлических дверей. Очень ценно, что компании выбирают именно "Сименс Финанс" в качестве финансового партнера. Со своей стороны, мы всегда готовы поддерживать такие масштабные проекты, предлагать индивидуальные условия и график платежей с учетом особенностей бизнеса", — Пнёв Алексей, директор представительства ООО ЛК "Сименс Финанс" в Краснодаре.

Представительство ЛК "Сименс Финанс" в Краснодаре:

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