Самарцы поддержали смену зонирования на ул. Солнечной/7-й просеки

На общественных слушаниях рассмотрели изменения в Правила застройки и землепользования Самары в отношении участка на углу ул. Солнечной и 7-й просеки.

Территория площадью 11,7 тыс. кв. м принадлежит ООО "Скиф" и относится к зоне Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения). Владелец рассчитывал построить здесь высотки с размещением на первых этажах поликлиники и детского сада. Местных жителей не устроила такая перспектива. По их мнению, району не хватает инфраструктурных объектов, дороги перегружены.

Городские власти инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. В ходе общественных обсуждений поступило 683 мнений против смены зоны и 1247 голос "за". Решение по смене зонирования будет приниматься на комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары с учетом поступивших мнений.