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Общество

Глава Самары пообещала не допустить строительства высоток на углу ул. Солнечной и 7-й просеки

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина пообещала не допустить строительства двух высоток в районе пересечения ул. Солнечной и 7-й просеки. Об этом она заявила во вторник, 11 мая, на встрече с инициативной группой местных жителей.

По словам активистов, рядом с домом по ул. Солнечная, 40 на небольшом земельном участке, который находится в частной собственности, планируется возвести два высотных здания (22 этажа). Однако жильцы соседних домов выступают против строительства, поскольку обеспокоены, что инфраструктура может не выдержать такой нагрузки.

По информации представителя областного министерства строительства, за разрешением на строительство на данном участке в ведомство никто не обращался. В то же время глава Самары отметила, что городские власти уже обратили внимание на обеспокоенность жителей, проживающих в данном микрорайоне, и инициировали процедуру смены зонирования.

"Это позволит использовать данный участок для строительства социальных или спортивных объектов, исключая жилую застройку", - подчеркнула Елена Лапушкина.

Заседание комиссии по застройке и землепользованию состоится 21 мая, после чего пройдут общественные слушания, в которых смогут принять участие все желающие горожане.

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