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"Скиф" проиграл борьбу за возможность застройки ул. Солнечной

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области подтвердил легитимность общественных обсуждений, прошедших в конце прошлого года, по смене зонирования земельного участка ООО "Скиф" на ул. Солнечной. Компания требовала признать недействительным постановление городской администрации о проведении таких обсуждений.

Напомним, "Скифу" принадлежит участок площадью 11,7 тыс. кв. м на углу ул. Солнечной и 7-й просеки.  Владелец рассчитывал построить здесь высотки с поликлиникой и детским садом на первых этажах. Местных жителей не устроила такая перспектива. Тогда городская власть инициировала общественные обсуждения по смене зонирования спорной земли. Ранее участок относился к зоне Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения).

Самарцы проголосовали за смену зонирования на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Это исключает появление здесь новых высоток.

Учредителями ООО "Скиф" в равных долях выступают Андрей Крюков, Алексей Василенко, Николай Галкин и Сергей Наметкин. На момент учреждения компании в 2012 г. единственным владельцем выступал Валерий Елуферьев - ныне владеющий 20% в едином региональном регоператоре по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс". В прошлом году "Скиф" в арбитраже добился от мэрии Самары продажи участка без проведения торгов.

Гид потребителя

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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