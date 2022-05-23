"Скиф" проиграл борьбу за возможность застройки ул. Солнечной

Арбитражный суд Самарской области подтвердил легитимность общественных обсуждений, прошедших в конце прошлого года, по смене зонирования земельного участка ООО "Скиф" на ул. Солнечной. Компания требовала признать недействительным постановление городской администрации о проведении таких обсуждений.

Напомним, "Скифу" принадлежит участок площадью 11,7 тыс. кв. м на углу ул. Солнечной и 7-й просеки. Владелец рассчитывал построить здесь высотки с поликлиникой и детским садом на первых этажах. Местных жителей не устроила такая перспектива. Тогда городская власть инициировала общественные обсуждения по смене зонирования спорной земли. Ранее участок относился к зоне Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения).

Самарцы проголосовали за смену зонирования на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Это исключает появление здесь новых высоток.