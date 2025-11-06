Резиденты ОЭЗ "Тольятти" смогут привлекать льготные кредиты по новой программе

Резидентам ОЭЗ "Тольятти" в 2026 г. будут доступны льготные кредиты. Новую программу запустил Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. По ее условиям, бизнес в ОЭЗ, прилегающих к моногородам, до конца следующего года могут привлечь поддержку в виде льготного финансирования и банковских гарантий. В утвержденный перечень площадок попала ОЭЗ "Тольятти", сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сегодня на главной инвестплощадке Самарской области свои проекты реализуют 38 резидентов, общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет 92 млрд рублей. На площадке уже работает 21 предприятие, и интерес со стороны бизнеса продолжает расти.

"Две очереди ОЭЗ уже практически заполнены — это говорит о высоком спросе и доверии инвесторов. И мы не просто поддерживаем текущую динамику, но и ведем работу по созданию инфраструктуры третьей очереди, а в планах — строительство четвёртой, — подчеркнул врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок. — Привлекая инвесторов на новые площадки, мы ориентируемся на высокотехнологичные направления — беспилотные авиационные системы, фармацевтику, металлообработку, химическую промышленность, логистику и переработку".

До 2030 г. на новую программу финансовой поддержки бизнеса планируется выделить около 18,3 млрд рублей. Поддержкой смогут воспользоваться предприниматели, ведущие деятельность в обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, научно-технической сфере, здравоохранении, спорте и в других приоритетных отраслях. Ставка по льготным кредитам составит 6-10% годовых. Осуществлять кредитование будет дочерний Корпорации МСП Банк, заявку уже можно подать онлайн через Цифровую платформу МСП. РФ.

Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн руб. по ставке 10% на пять лет. Поддержка будет оказана по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Особая экономическая зона "Тольятти" — одна из эффективных площадок в стране, что ежегодно подтверждается оценкой Минэкономразвития России. Она входит в топ-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая третье место в Национальном рейтинге ОЭЗ. Также ОЭЗ "Тольятти" занимает второе место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны.



