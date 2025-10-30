Контур и ВсеИнструменты.ру запускают совместный проект в поддержку малого бизнеса

Проект "Малому бизнесу — большие возможности" нацелен помочь предпринимателям автоматизировать рутину, сэкономить на закупках и сосредоточиться на развитии.

Предприниматель — супергерой, который взял на себя большую ответственность. Но даже герои сталкиваются с неравенством: лучшие условия на рынке, как правило, доступны только крупным компаниям. Контур и ВсеИнструменты.ру объединились, чтобы изменить правила игры в пользу малого бизнеса.

Теперь предприниматели могут получить IT-сервисы по подписке и оптовые цены на товары — без крупных объемов закупок и сложных условий:

— Контур.Подписка — это набор ключевых IT-решений: ЭДО, проверка контрагентов, видеосвязь и другие инструменты от 1 200 ₽ в месяц. Набор сервисов можно менять ежемесячно, управляя процессами с телефона — в одном окне.

— Оптовые условия на закупки и личный менеджер от ВсеИнструменты.ру. Скидка до 15% и помощь менеджера доступны новым клиентам после регистрации на сайте в качестве юридического лица.

Автоматизация рутины и доступ к выгодным закупкам позволяют предпринимателям освободить ресурсы и направить их на главное — развитие своего дела.

Активируйте суперсилу для бизнеса по ссылке — и получите дополнительный бонус: подборку полезных материалов и инструментов, которые помогут развивать свое дело уверенно.