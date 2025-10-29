16+
Экономика и бизнес

Социальные проекты-победители конкурса грантов СОНКО охватят более 85 тысяч жителей Самарской области

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 28 октября, в областном правительстве прошла встреча с представителями некоммерческого сектора. В ней приняли участие инициативные команды-победители регионального конкурса грантов для реализации социальных проектов СОНКО.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Врио замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова поздравила победителей, отметив, что некоммерческие организации стали полноправными партнерами регионального правительства в достижении общегосударственных целей, и региональный конкурс — яркий пример этого успешного сотрудничества.

Поддержку социально-ориентированных НКО как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона определил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО", — отмечал ранее глава региона.

В этом году конкурс прошел в Самарской области в седьмой раз. Общий размер грантового фонда превышает 90 млн рублей — регион ежегодно получает софинансирование Фонда Президентских грантов. Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы социально ориентированных организаций получают финансовую поддержку. Максимальная сумма гранта составляет 2 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе подали организации из 25 муниципалитетов региона.

Одним из победителей конкурса стал проект "Ты в игре" Комплексного общеобразовательного центра для детей с ДЦП "Выше радуги". По словам руководителя организации Екатерины Акинцевой, он направлен на создание условий для развития двигательной активности детей и молодых людей с ДЦП. Подвижные мероприятия запланированы на летний период и будут организованы на доступных пляжах Самары.

"Этот конкурс, по сути, является поддержкой стартапов в некоммерческом секторе. Мы участвуем ежегодно, и все наши стартапы работают до сих пор. Благодаря грантам мы можем создать условия для людей с ограниченными возможностями", — подчеркнула Екатерина Акинцева.

Еще один проект — обладатель гранта связан с сохранением памяти о Великой Победе под названием "Минувших лет живая память". Как отметила руководитель ТОС "Юго-запад" городского округа Сызрань Светлана Шатова, инициаторы проекта соберут и оцифруют истории ветеранов, которые впоследствии станут частью цифровой книги памяти из 30 историй. В финале проекта запланированы постановка и показ спектакля ко Дню Победы.

"Мы будем собирать информацию по крупицам — хочется сделать книгу с конкретными фактами. Нам не хватало средств на реализацию, поэтому такая поддержка со стороны области очень важна. Мы хотим бережно сохранить память о героях для наших детей", — подчеркнула Светлана Шатова.

Напомним, что по итогам 2024 года Самарская область вошла в ТОП-10 российских регионов по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Регион занял 6 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора в 2024 году. Результаты озвучили в минэкономразвития России.

