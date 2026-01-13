16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга Жители Самарской области стали чаще звонить близким на праздники Сергей Одобеску перечислил преимущества МАХ Рекомендации минцифры помогли с. Малое Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году Цифровые помощники Деда Мороза обработали более полумиллиона звонков

Интернет Транспорт и связь

Рекомендации минцифры помогли с. Малое Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 367
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило итоги голосования за подключение к мобильному интернету деревень и сел в 2026 году. В голосовании, проходившем с августа по ноябрь 2025 г., приняли участие около 600 тыс. россиян. В следующем году высокоскоростной интернет появится в 1,5 тыс. населенных пунктов, где установят базовые станции 2G/4G.

Лидером голосования в Самарской области стало село Малое Ишуткино. Им получено 1199 голосов, при том, что в селе проживает менее 300 человек. Такой результат малоишуткинцы смогли получить благодаря рекомендации министерства цифрового развития и связи Самарской области использовать экстерриториальный принцип голосования. Подать голос за проведение мобильной связи могут не только жители малого населенного пункта, но и их друзья и соседи с пропиской в Самарской области.

"Победу в голосовании мы одержали благодаря сплоченности всех жителей Исаклинского района, которые отдали свои голоса за цифровое благополучие, - рассказал глава сельского поселения Мордово-Ишуткино Михаил Кузнецов. - Жители района, узнав из соцсетей о том, что проголосовать за земляков  можно в Госуслугах или отправив письмо, охотно откликнулись на призыв. Многие рассказали об отсутствии связи в селе своим знакомым, которые прониклись проблемой и отдали свои голоса за Малое Ишуткино. Благодаря сплоченности всех жителей Исаклинского района, в селе Малое Ишуткино будет доступен высокоскоростной интернет".

Получение доступа к высокоскоростному интернету откроет перед жителями новые перспективы: возможность дистанционного образования, телемедицины, онлайн-сервисов и работы в удаленном режиме.

Губернатор Вячеслав Федорищев назвал цифровую трансформацию, охватывающую все населенные пункты, включая малые, - одним из приоритетов развития Самарской области. Преодоление цифрового неравенства было отмечено как важнейшее условие для улучшения качества жизни людей в регионе. На территории Самарской области проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (проект УЦН 2.0) реализуется с 2021 года. В малочисленных населенных пунктах устанавливаются базовые станции сотовой связи со стандартами 2G (голосовая связь) и 4G (доступ к сети Интернет) (далее - БС). В период с 2021 по 2024 год проект "УЦН 2.0" был реализован в 144 населенных пунктах (охвачено свыше 30 тысяч жителей).

Голосование по программе продолжится и в 2026 году. Минцифры призывает жителей региона активно участвовать в голосовании за подключение своего населенного пункта к мобильному интернету.

Проголосовать можно двумя способами:
- онлайн на Госуслугах;
- направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдаются голоса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1