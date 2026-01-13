Рекомендации минцифры помогли с. Малое Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило итоги голосования за подключение к мобильному интернету деревень и сел в 2026 году. В голосовании, проходившем с августа по ноябрь 2025 г., приняли участие около 600 тыс. россиян. В следующем году высокоскоростной интернет появится в 1,5 тыс. населенных пунктов, где установят базовые станции 2G/4G.

Лидером голосования в Самарской области стало село Малое Ишуткино. Им получено 1199 голосов, при том, что в селе проживает менее 300 человек. Такой результат малоишуткинцы смогли получить благодаря рекомендации министерства цифрового развития и связи Самарской области использовать экстерриториальный принцип голосования. Подать голос за проведение мобильной связи могут не только жители малого населенного пункта, но и их друзья и соседи с пропиской в Самарской области.

"Победу в голосовании мы одержали благодаря сплоченности всех жителей Исаклинского района, которые отдали свои голоса за цифровое благополучие, - рассказал глава сельского поселения Мордово-Ишуткино Михаил Кузнецов. - Жители района, узнав из соцсетей о том, что проголосовать за земляков можно в Госуслугах или отправив письмо, охотно откликнулись на призыв. Многие рассказали об отсутствии связи в селе своим знакомым, которые прониклись проблемой и отдали свои голоса за Малое Ишуткино. Благодаря сплоченности всех жителей Исаклинского района, в селе Малое Ишуткино будет доступен высокоскоростной интернет".

Получение доступа к высокоскоростному интернету откроет перед жителями новые перспективы: возможность дистанционного образования, телемедицины, онлайн-сервисов и работы в удаленном режиме.

Губернатор Вячеслав Федорищев назвал цифровую трансформацию, охватывающую все населенные пункты, включая малые, - одним из приоритетов развития Самарской области. Преодоление цифрового неравенства было отмечено как важнейшее условие для улучшения качества жизни людей в регионе. На территории Самарской области проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (проект УЦН 2.0) реализуется с 2021 года. В малочисленных населенных пунктах устанавливаются базовые станции сотовой связи со стандартами 2G (голосовая связь) и 4G (доступ к сети Интернет) (далее - БС). В период с 2021 по 2024 год проект "УЦН 2.0" был реализован в 144 населенных пунктах (охвачено свыше 30 тысяч жителей).

Голосование по программе продолжится и в 2026 году. Минцифры призывает жителей региона активно участвовать в голосовании за подключение своего населенного пункта к мобильному интернету.

Проголосовать можно двумя способами:

- онлайн на Госуслугах;

- направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдаются голоса.