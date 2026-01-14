Предприимчивый сызранец украл с чужой карты 200 тыс. рублей

В ноябре 2025 г. в полицию Сызрани с заявлением о хищении с банковской карты более 200 тыс. рублей обратился местный 68-летний житель. Он рассказал, что обнаружил списанные деньги, когда не смог расплатиться в магазине за покупки. Заявитель пояснил, что пользоваться картой никому не разрешал, но несколько раз в общественных местах случайно оставлял телефон без присмотра.
Правоохранители установили дату, время перевода и владелицу расчетного счета, которой неизвестный злоумышленник перечислил деньги потерпевшего.
40-летняя женщина пояснила оперативникам, что никаких денег не получала, но вспомнила, что в указанное время разрешала подчиненному пользоваться своей картой.
В итоге полицейские установили местонахождение ранее не судимого местного 22-летнего жителя и доставили его в полицию.
Молодой человек признался, что увидел "бесхозный" телефон без пароля, зашел в мобильное приложение и перевел деньги по номеру телефона начальницы на ее карту. Очень быстро придумал легенду о блокировке судебными приставами своих банковских счетов, воспользовался доброжелательностью руководителя и снял всю переведенную сумму с ее карты в ближайшем банкомате. В дальнейшем денежные средства потратил на собственные нужды.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования уголовного дела злоумышленник возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме.
