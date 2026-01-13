Сергей Одобеску перечислил преимущества МАХ

На конец декабря 2025 г., по информации пресс-службы национального мессенджера МАХ, в мессенджере зарегистрировались 80 миллионов человек. МАХ превращается в уникальный "ключ доступа" к цифровым государственным услугам и финансовым сервисам.
"Например, он необходим для доступа в Госуслугам, - рассказал Сергей Одобеску. - Функционал сервиса в ближайшей перспективе должен расшириться до уровня "цифрового паспорта": например, уже сейчас через МАХ можно подтвердить возраст. Эти функции реализованы в цифровом ID-профиле. С ноября 2025 г. крупные отели начали тестировать заселение в отель через МАХ".
Врио министра напомнил, что в мессенджере предусмотрен инструмент юридической подписи при помощи "Госключа". Также QR-код из мессенджера необходим студентам многих вузов как электронный студенческий билет. На отечественной платформе, куда мигрировал "Сферум", происходит общение учителей, учеников и родителей. Все домовые чаты УК перенесены в МАХ.
Государственные банки также не коммуницируют с клиентами в иностранных мессенджерах, переведя все уведомления и общение на российскую платформу. "Естественно, именно в МАХе происходит общение и внутри министерства цифрового развития и связи Самарской области, - подчеркнул Одобеску. - Это объясняется не просто рекомендациями Минцифры РФ, но и безопасностью использования мессенджера. Первое преимущество - экономия трафика. Крупнейшие операторы обнулили тарификацию для госмессенджера и при нулевом балансе. Второе - доступность сервиса даже при введении временных ограничений мобильной связи при угрозе атак БПЛА. Роскомнадзор внес МАХ в "белые списки" в числе первых".
Для безопасности пользователей в мессенджере используют собственный протокол шифрования, а данные хранятся на российских серверах, что снижает риск утечки персональных данных и обеспечивает безопасность.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???