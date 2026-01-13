16+
Сергей Одобеску перечислил преимущества МАХ

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На конец декабря 2025 г., по информации пресс-службы национального мессенджера МАХ, в мессенджере зарегистрировались 80 миллионов человек. МАХ превращается в уникальный "ключ доступа" к цифровым государственным услугам и финансовым сервисам.

"Например, он необходим для доступа в Госуслугам, - рассказал Сергей Одобеску. - Функционал сервиса в ближайшей перспективе должен расшириться до уровня "цифрового паспорта": например, уже сейчас через МАХ можно подтвердить возраст. Эти функции реализованы в цифровом ID-профиле. С ноября 2025 г. крупные отели начали тестировать заселение в отель через МАХ".

Врио министра напомнил, что в мессенджере предусмотрен инструмент юридической подписи при помощи "Госключа". Также QR-код из мессенджера необходим студентам многих вузов как электронный студенческий билет. На отечественной платформе, куда мигрировал "Сферум", происходит общение учителей, учеников и родителей. Все домовые чаты УК перенесены в МАХ.

Государственные банки также не коммуницируют с клиентами в иностранных мессенджерах, переведя все уведомления и общение на российскую платформу. "Естественно, именно в МАХе происходит общение и внутри министерства цифрового развития и связи Самарской области, - подчеркнул Одобеску. - Это объясняется не просто рекомендациями Минцифры РФ, но и безопасностью использования мессенджера. Первое преимущество - экономия трафика. Крупнейшие операторы обнулили тарификацию для госмессенджера и при нулевом балансе. Второе - доступность сервиса даже при введении временных ограничений мобильной связи при угрозе атак БПЛА. Роскомнадзор внес МАХ в "белые списки" в числе первых".

Для безопасности пользователей в мессенджере используют собственный протокол шифрования, а данные хранятся на российских серверах, что снижает риск утечки персональных данных и обеспечивает безопасность.

