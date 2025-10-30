16+
Экономика и бизнес

В Чапаевске построят производство робототехнических комплексов

ЧАПАЕВСК. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Подписано соглашение с новым резидентом Территории опережающего развития "Чапаевск". Инвестор планирует создание производства по выпуску робототехнических комплексов и систем автоматического управления для автоматизации задач в промышленности, логистике и других областях.

Соглашение с инвестором подписал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Выход на проектную мощность запланирован в 1 квартале 2027 года. Запуск производства позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет.

"Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. Наша общая задача — создавать условия для комфортной работы и динамичного развития бизнеса, обеспечивать инвесторам и предпринимателям эффективную поддержку", — подчеркнул Павел Финк.

Резидентами двух ТОР Самарской области сегодня являются 77 компаний: 68 инвесторов — в Тольятти, 9 — в Чапаевске. Они уже вложили в свои проекты 41,9 млрд рублей инвестиций и создали 14,6 тысяч рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,1 млрд рублей. Повышение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

