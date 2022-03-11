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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик нового ЖК на 5-й просеке пообещал передать мэрии землю под детсад

САМАРА. 11 МАРАТ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация СП "Берег", ведущая подготовку к строительству ЖК "Омега"на 5-й просеке в Самаре, готова передать в муниципальную собственность два земельных участка на прилегающих территориях под детский сад на 200 мест. Также застройщик планирует передать под размещение детского сада в муниципальную собственность 600 кв. м площадей в будущем жилом комплексе.

Такие данные были озвучены 9 марта в Самарской губернской думе на заседании общественной комиссии по градостроительству при комитете по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

По словам представителей "Берега", уже подготовлены все исходно-разрешительные документы для реализации комплексной застройки, получено положительное заключение экспертизы, урегулированы все спорные вопросы с жителями близлежащих домов.

Сообщается, что, помимо четырех восьмиэтажных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, здесь появятся многоэтажный надземный открытый паркинг, детская и спортивная игровые площадки, пешеходный бульвар с полным ландшафтным озеленением прилегающих территорий. Кроме того, в план застройки включены работы по благоустройству второй очереди набережной озера Леснуха.

Напомним, ранее местные жители выступили против проекта застройки. Основным мотивом были и без того плотная застройка микрорайона и острая нехватка социальных объектов.

Также отметим, что "Берег" уже пытался освоить данный участок. В 2018 г. был анонсирован проект строительства трех 24-этажек. Однако он не был реализован из-за протестов местных жителей.

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Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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