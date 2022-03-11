Застройщик нового ЖК на 5-й просеке пообещал передать мэрии землю под детсад

Ассоциация СП "Берег", ведущая подготовку к строительству ЖК "Омега"на 5-й просеке в Самаре, готова передать в муниципальную собственность два земельных участка на прилегающих территориях под детский сад на 200 мест. Также застройщик планирует передать под размещение детского сада в муниципальную собственность 600 кв. м площадей в будущем жилом комплексе.

Такие данные были озвучены 9 марта в Самарской губернской думе на заседании общественной комиссии по градостроительству при комитете по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

По словам представителей "Берега", уже подготовлены все исходно-разрешительные документы для реализации комплексной застройки, получено положительное заключение экспертизы, урегулированы все спорные вопросы с жителями близлежащих домов.

Сообщается, что, помимо четырех восьмиэтажных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, здесь появятся многоэтажный надземный открытый паркинг, детская и спортивная игровые площадки, пешеходный бульвар с полным ландшафтным озеленением прилегающих территорий. Кроме того, в план застройки включены работы по благоустройству второй очереди набережной озера Леснуха.

Напомним, ранее местные жители выступили против проекта застройки. Основным мотивом были и без того плотная застройка микрорайона и острая нехватка социальных объектов.

Также отметим, что "Берег" уже пытался освоить данный участок. В 2018 г. был анонсирован проект строительства трех 24-этажек. Однако он не был реализован из-за протестов местных жителей.