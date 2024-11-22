Доступная среда: где маломобильным туристам отдохнуть за городом

Еще совсем недавно гости Самарской области с ограниченными возможностями здоровья могли позволить себе разве что прогулки по набережным или паркам. Насладиться природными красотами 63 региона казалось задачей неразрешимой. Однако сегодня ситуация начала меняться. В области начали появляться загородные места размещения с безбарьерной средой. О двух из них мы расскажем подробнее.

Любоваться видами гор и Волги в Ширяево

Условия для отдыха туристов с ограниченными возможностями здоровья планируют организовать на территории глэмпинг-парка "Лисички-сестрички", который находится в живописнейшем селе Ширяево.

Здесь для путешественника все либо прекрасно, либо увлекательно: горы, родники, пляжи, пещеры и музеи, мастерские художников и ремесленных дел умельцев.

Как рассказал собственник отеля и руководитель проекта Юрий Прохоров, глэмпинг-парк создан в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке Министерства туризма Самарской области.

За три года здесь построили девять деревянных домов, три купола-сферы, символизирующие окружающие Жигулевские горы, большой двухэтажный корпус с видовыми номерами, резиденцию хозяйки Самарской Луки, пространство для конференций и ретритов. А также — две детские площадки, мангальные зоны, территория для занятий йогой.

По мнению Юрия Прохорова, создание комфортной среды для гостей с ограниченными возможностями играет важную роль в привлечении туристов в Самарскую область и может стать серьезным конкурентным преимуществом глэмпинг-отеля.

"Организация обслуживания гостей с ограниченными возможностями здоровья предполагает создание соответствующей гостиничной инфраструктуры, которая основывается на принципах универсальности. Мы хотим организовать пространство глэмпинга так, чтобы наши маломобильные гости могли без сложностей и посторонней помощи передвигаться по территории. Для этого в отеле "Лисички-сестрички" планируется установить подъемный механизм для подъема к купольному номеру и широкие дорожки из прочного материала с поручнями в местах подъемов, — рассказал Юрий Викторович. — На данный момент аналогов такого вида деятельности на побережье нет".

Слушать тишину в доме-шалаше на Усе

Еще один интересный проект загородного отдыха, в том числе и для маломобильных групп населения, создан в самом сердце заповедного Муранского бора, на песчаном берегу реки Усы.

Туристический комплекс так и называется "Дом-шалаш на Усе". Здесь в любое время года есть все, для того чтобы отдохнуть семьей или дружной компанией от городской суеты: чистейший воздух, песчаный пляж и реликтовые сосны, чудесные домики.

В трех шалашиках с панорамными окнами "до неба", можно комфортно отдыхать при любой погоде и в любой сезон. Выбор за гостем: домик рыбака, домик охотника и домик бордо. Все зависит от личных предпочтений. Завсегдатаи этого глэмпинга говорят, что зимой здесь свое очарование: "Особое удовольствие сидеть не веранде дома с кружкой чая, "залипая" на заснеженные сосны, вдыхать чистейший воздух и слушать тишину, а точнее, погружаться в нее".

Рядом, среди древесных крон, спрятались домики, похожие на птичьи гнездышки. Здесь очень приятно и прохладно жить летом. На первом этаже есть кухня и зона отдыха, на втором спальня, ванная комната и открытая терраса. А по соседству — домики выстроились рядком словно грибы боровички на опушке. Здесь удобно размещаться большой компанией или семьей.

И зимой, и летом в "Доме-шалаше на Усе" найдется занятие по душе для каждого. Можно отправиться на рыбалку или конную прогулку, попариться в русской баньке или устроить фотосессию и пройти мастер класс по профессиональной обработке фотографий.

"В прошлом году мы выиграли грант от Министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта. Получили почти миллион рублей на приобретение туристического оснащения и оборудования. Добавили собственные средства и купили для летнего и зимнего отдыха квадроцикл, SUP-борды, катамаран, лодку, велосипеды, снегоступы, электроскутер. Наши туристы и гости с соседних туристических баз могут взять это оборудование в аренду", — рассказала собственник проекта Наталья Ладягина. Она уточнила, что в ближайшем будущем один из домиков будет оборудован для размещения в нем маломобильных гостей.