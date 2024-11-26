Волшебное время: чем заняться в Новый год в Самарской области?

Новогодние каникулы с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Чтобы воспоминания о праздниках согревали как можно дольше, обязательно нужно заранее запланировать свой отдых. В помощь жителям и гостям 63 региона мы подготовили обзор событий и активностей на любой вкус и возраст.

"Самарская область предлагает множество возможностей для активного и культурного отдыха во время новогодних праздников. Новогодние представления в театрах — это особенное событие, наполненное магией и чудесами. Они оставляют яркие впечатления, дарят прекрасное настроение и напоминают нам о том, что чудеса возможны, если верить в них всем сердцем. Активные новогодние программы с элементами общения с удивительными животными и тематическими приключениями могут стать отличным способом отметить праздник необычно и ярко. Выбирайте тот вид досуга, который вам ближе всего, и наслаждайтесь зимними радостями вместе с близкими людьми", — отметила директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина.

Ожившая на сцене сказка

Театры региона готовят к Новому году богатейшую программу.

Артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича представят премьеру эксклюзивной редакции "Щелкунчика". Художественный руководитель балетной труппы театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении видел "Щелкунчика" на премьере сам Чайковский.

Мюзикл для всей семьи по мотивам повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" пройдет в самарском театре юного зрителя "СамАРТ". Наступает самое чудесное время в году, когда у праздничного стола собирается вся семья, готовятся подарки и сюрпризы. Вокруг все поют, танцуют и радуются друг другу. И только один человек во всём Лондоне не собирается праздновать Рождество. Это вечно хмурый скряга — ростовщик Скрудж. В Сочельник к Скруджу является призрак компаньона, чтобы предупредить: не изменишь свою жизнь — случится страшное. Что же произойдет, как только пробьет час пополуночи?

Новогоднее представление для детей "Новый год у Лукоморья" по мотивам любимых сказок А. С. Пушкина состоится в Самарской государственной филармонии. Герои любимых старых сказок сойдутся вместе в новом шоу для детей и их родителей, чтобы вместе со зрителями, пройдя через сказочные испытания и волшебные превращения, обрести мир и счастье, как и полагается в настоящей новогодней истории.

А еще маленьких зрителей в филармонии ждут персонажи всеми любимой сказки "Двенадцать месяцев". На концерте прозвучит исконная маравская сказка под волшебную музыку Петра Ильича Чайковского в исполнении талантливых музыкантов, которые, в том числе сыграют на органе, а знакомые персонажи оживут в яркой песочной анимации!

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького покажут премьеру спектакля "Маленький принц". Это новая постановка режиссера Яны Миносян по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах: "Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит".

Представление "Вол и Осел при яслях" в новокуйбышевском театре "Грань" расскажет всем известную рождественскую историю. Философия добра и счастья, материнской и отеческой любви, душевной чистоты является главным лейтмотивом спектакля.

Зрители Тольяттинской государственной филармонии узнают, как проходил рождественский бал в доме девочки Мари из сказки Гофмана "Щелкунчик". Новогодняя история о злодействах мышиного короля и отважном Щелкунчике будет сопровождаться музыкой Чайковского.

В филармонии Поволжской академии Святителя Алексия представят уникальный музыкальный проект: оперу-сказка "Морозко", созданную на основе советской оперы композитора Михаила Красева по мотивам одноимённой народной сказки. Спектакль органично сочетает в себе лучшие традиции русской народной песенности и блеск классической оперы. А также объединяет разные направления сценического искусства: оперное пение, хореография, элементы театра и звучание музыкальных инструментов.

В малом филармоническом зале Академии пройдут вертепные представления. Студенты вместе с актерами кукольного театра при отблеске свечей и живой музыкой покажут эпизод новозаветной истории Рождества Христова.

На природу — за новогодними впечатлениями

Зарядиться новогодней атмосферой можно и отправившись в загородные места отдыха. Здесь жителей и гостей Самарской области ждет множество программ, которые доступны к бронированию по предварительной записи.

Теплая, уютная "Деревня ездовых собак "Серебро Севера" расположена в заснеженном лесу, светится золотыми огнями праздника и напоминает зимнюю сказку. Гости совершат "Экспедицию в Новый год" с ездовыми собаками сибирских и аляскинских хаски, грациозными северными оленями в лучших этнотрадициях народов Крайнего севера.

В эко-парке семейного отдыха "Маламут Ленд" представят новую анимационную программу "По щучьему веленью, по маламутову хотенью!". Любимые сказочные герои Емеля, Василиса, северные ездовые собаки, милые животные фермы и, конечно, Дед Мороз никого не оставят равнодушными и создадут настоящую праздничную атмосферу.

Новогодние приключения ждут школьников в пикник-парке "Пара альпак".

Ребята весело проведут время с альпаками и черными овечками, смогут покормить животных; покатаются на ватрушках и поводят хороводы с Дедом Морозом. Нагуляв аппетит, восполнят свои силы во время чайной паузы и получат фирменный подарок от фермы.

Познакомиться с лошадьми, коровами, барашками и козами, узнать много нового о сибирских хаски и аляскинских маламутах смогут участники новогоднего квиз-круиза на эко-ферме "В моих лугах". Гостям предстоит побывать в захватывающем путешествии, решить загадки, связанные с жизнью фермы и ее обитателями. Одним словом, дети, несомненно, проведут время с пользой и удовольствием.

А в археопарке "Древний мир" яркие впечатления гарантированы не только ребятам, но и их родителям. Программа "Новогодние забавы в "Древнем мире". Приключения продолжаются!" рассчитана на разные возрасты. Здесь их ожидают увлекательные испытания, забавы, приключения и состязания. После гостей отведут в теплое "Зимовье" на чаепитие, одарят каждого амулетом-оберегом с пожеланиями на весь 2025 год. А если кому-то не хватит впечатлений, организаторы предложат пострелять из лука и покататься на санях.

Узнать, как молоко превращается в сыр, а заодно окунуться в атмосферу настоящей козьей фермы, можно на сыроварне Viva Speranza. Для детей здесь приготовили новогоднюю программу "Щелкунчик. Спасем сыр от крысиного короля!" с увлекательными играми, общением с животными и экскурсией по ферме.

В "Этнопарке дружбы народов" пройдет квест "Как Карачун Новый год запретил". Его участникам предстоит знакомство со злым Карачуном, в которого превратился Дед Мороз. Для того чтобы все смогли встретить Новый год, гости этнопарка должны будут создать специальное заклинание и разрушить чары Карачуна. А сделать они это смогут только после прохождения испытаний в уникальных подворьях "Этнопарка дружбы народов".