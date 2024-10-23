Метро строят, дома — нет: что тормозит реновацию Безымянки

В Самаре буксует реализация проекта развития одной из самых крупных частей города — "Безымянка: новое дыхание". Что стало причиной? Как сдвинуть дело с мертвой точки? И какую пользу реновация Безымянки принесет городу? Эти и другие вопросы эксперты обсудили в рамках круглого стола в Доме журналистов.

Стимулировать реновацию

Безымянка — собирательное название жилых районов Самары, возникших в середине прошлого века вокруг промышленных предприятий, эвакуированных во время Великой Отечественной войны. Еще советские власти планировали провести реновацию территории и даже создать там образцовый город-сад. Однако этого так и не случилось. Перестройка и вовсе свела все планы на нет ввиду ослабления промышленности.

В итоге Безымянка обрела имидж периферии города, а построенные в большом объеме в годы войны двухэтажные дома пришли в негодность для проживания и обрели статус аварийных. По официальным данным, такого жилья вдоль линии метрополитена более 500 тыс. кв. метров.

При этом на Безымянке сохранилась довольно развитая инфраструктура: школы и детские сады, парки и скверы, инженерные сети, но главное — здесь есть широкие дороги и станции метро "Безымянка", "Победа", "Советская", "Спортивная", построенные в конце прошлого века с прекрасной перспективой дальнейшего продолжения ветки и развития метрополитена в целом. Хотя существует нехватка лечебных учреждений и культурно-досуговых центров, сегодня даже престижные районы Самары не могут похвастаться таким потенциалом развития. Но застройщики предпочли осваивать окраины, а не эту территорию.

Придать импульс реновации Безымянки решили за счет завершения первой линии метро строительством станции метро "Театральная" и программы комплексного развития территорий (КРТ). Когда правительство РФ предоставило регионам возможность получения инфраструктурных кредитов, Самарская область в качестве заявки выдвинула проект "Безымянка: новое дыхание".

Предполагалось, что завершение первой ветки метро обеспечит транспортную доступность центра для жителей Безымянки, увеличит эффективность работы всех станций за счет сокращения интервала движения поездов. Под КРТ были выбраны 25 участков, находящихся в пешей доступности от станций метро. По оценкам авторов проекта, девелоперы могут к 2038 г. построить там более 3 млн кв. м. недвижимости, в том числе около 2,8 млн кв. м. жилья.

"Районы вдоль линии метро отличаются очень низкой плотностью застройки. Там живет мало людей. Соответственно метрополитен не имеет полной загрузки. При этом во всей стране метро является фактором капитализации недвижимости. Чем ближе дом к станции, тем дороже там квартиры: в среднем по городам — на 30–40%, в Самаре же — всего на 2%. И это большое расточительство. Ведь любой инвестор с большим желанием возьмет под КРТ квартал, если будет понимать, что получит дополнительные ресурсы. При условии строительства новых домов качество жизни на Безымянке улучшится. За счет строительства "Театральной" в метро сократится интервал движения поездов, а время в пути от Юнгородка до центра города составит 22,5 минуты", — рассказал директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко.

Метро строят, дома — нет

В 2021 г. федеральные власти одобрили заявку, и Самарская область получила более 10 млрд руб. на строительство станции метро "Театральная". Возведение объекта началось в срок и продолжается, несмотря на периодически возникающие проблемы. Как сообщил генеральный директор компании-подрядчика "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин, готовность самой станции составляет 80% — идут отделочные работы и монтаж высокотехнологичного оборудования.

Фото: Александр Карягин

"Проходка тоннелей стартовала на год позже запланированного, но в конце ноября мы планируем завершить работу над левым перегонным тоннелем. Сейчас я не вижу серьёзных проблем для того, чтобы в первой половине 2026 г. завершить строительство", — отметил Вячеслав Сонин.

А вот комплексная застройка Безымянки застопорилась. Ни в одном из выбранных кварталов так и не начали возводить новые дома. По мнению председателя реготделения Союза архитекторов России Юрия Астахова, причина кроется в организации работы с застройщиками, в том числе по КРТ.

"Застройка окраин Самары (Южный город, Кошелев-Парк) по факту являются градостроительными ошибками. Эти микрорайоны высасывают кровь из города. Притом что у Самары огромные территории, мы зачем-то уничтожаем пригород, где должна быть рекреация и сельское хозяйство. Проект "Безымянка: новое дыхание" возвращает нас в город, и это хорошо. На КРТ застройщики идут. Но есть определенные проблемы. Это отсутствие профессионального подхода при формировании участков и юридические согласования. Ведь основные затраты застройщика сейчас — это расселение жителей старых домов. Вот как сделать данный процесс прозрачным? С этим пока проблема", — считает архитектор.

Как преодолеть кризис

По мнению председателя комитета по строительству реготделения "Опоры России" Ярослава Сырова, для того чтобы переломить ситуацию, требуется доработка законов, регулирующих КРТ, на федеральном уровне.

"Сейчас для девелопера выгоднее точечная застройка, чем комплексная. Вот это нужно исправить. Необходимо создать такие условия, чтобы КРТ было для застройщика более выгодным. Исправив все ошибки, мы сделаем замечательный продукт для реновации", — высказался эксперт.

Олег Никитенко считает, что реновацию Безымянки нужно рассматривать в комплексе с завершением строительства первой ветки метро, как это было изначально:

"К сожалению, проект рассинхронизировался. Упущение, что сейчас КРТ идет своим ходом, строительство метро — своим. Это нужно делать в комплексе. К процессу можно подключить и промышленные предприятия, которые сейчас привлекают все больше новых кадров. Под их цели нужно создавать качественный сценарий жизни, когда для людей строится новое жилье, а метро выступает гарантом улучшения транспортной доступности территории".

Фото: "Комсомольская правда", Светлана Маковеева

При этом участники круглого стола отметили, что обновление среды будет способствовать изменению менталитета населения и улучшению имиджа Безымянки, а консолидация общества и государства — раскрытию всего потенциала данной территории.

"С помощью этого проекта мы можем показать, как общество может договариваться с властью, и наш самарский характер: когда сказано и сделано", — отметил член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Также он акцентировал внимание на том, что завершение первой линии метро приведет и к реализации конституционных прав жителей Безымянки. У них появится возможность беспрепятственно за 25 минут добраться до центра Самары со всеми его достояниями. Это уже не будет привилегией жителей только центральной части города.

Директор Детского епархиального образовательного центра, настоятель храма святой Матроны Московской, иерей Дионисий Левин и координатор фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Антон Черепок, участвующие в круглом столе как представители жителей Безымянки, отметили, что за последние десятилетия на благоустройство Самары выделялись значительные средства — на реконструкцию набережной, улиц, фасадов зданий, но, к сожалению, позитивные изменения практически не затронули Безымянку. По их мнению, сейчас настало время отдавать долги жителям района. Прежде всего — нужно обеспечить транспортную доступность. Ведь доехать жителям Безымянки до той же набережной — целая проблема. Также важно обновление территории путем ликвидации огромного объема аварийного жилья и благоустройства территорий.

"Транспортные проблемы мегаполисов решит только метро"

Также в рамках круглого стола были высказаны мнения о том, что необходимо изменить подход к строительству новых станций метро. В частности, нужно перестать затягивать процесс, что создаёт неудобства для горожан и ведет к удорожанию работ. При более быстром строительстве, как, например, в Казани или Нижнем Новгороде, себестоимость работ снижается, а эффективность возрастает.

"В городах-миллионниках транспортные проблемы может решить только метро. Это общемировая практика. В часы пик в Самаре уличный общественный транспорт по основным направлениям передвигается со средней скоростью 10 км в час. В метро же средняя скорость 35 км в час при любой дорожной ситуации и погодных условиях. Но строят станции в Самаре очень медленно. Метро должно быть основным видом транспорта, а автобусы и трамваи — на подхвате", — отметил архитектор, член корреспондент Российской академии художеств Юрий Харитонов.

Во время обсуждения темы все эксперты единогласно поддержали необходимость строительства метрополитена и его дальнейшее развитие, так как это придаст импульс комплексному развитию территорий Самары.

Как мост, соединяющий два берега одной реки, так и завершённая первая ветка метро позволит облегчить транспортную доступность жителей Безымянки к центральным районам города и возможность пользоваться всеми благами центральной части Самары.