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"Электрощит Самара" принимает участие в формировании Стратегии развития Самары до 2036 года

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 февраля заместитель генерального директора по экономике и финансам "Электрощит Самара" Федор Шабанов принял участие в стратегической сессии "Развитие экономики и формирование инвестиционной системы Самары", которая проводилась под председательством главы Самара Ивана Носкова.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Общественность города и представители бизнеса обсудили стратегию развития Самары до 2036 года — к году 450-летнего юбилея. Цель стратегии — сохранить кадры для экономики региона, а также подготовить новые. Чтобы ее достичь, нужно многое изменить в Самаре, в первую очередь это касается облика города. Предстоит построить новые дороги, спортивные и культурные объекты, жилье, привести в порядок социальные объекты, парки и скверы, памятники архитектуры.

В рамках совещания, посвященного стратегии развития Самары, лидеры города озвучили и обсудили целый ряд предложений, касающихся вопросов градостроительства, развития туристической отрасли, поддержки кадров.

"Самара должна развиваться еще более интенсивно. На мой взгляд, недостаточное внимание сейчас уделено туризму и сохранению исторического центра Самары. Кадровые проблемы сегодня актуальны для всех отраслей экономики. Если мы повышаем конкурентоспособность Самары на фоне всех регионов страны, значит должны создавать комфортную среду, обеспечивать качественные условия проживания, думать о людях. "Электрощит Самара" как градообразующее предприятие постоянно заботится о территории своего присутствия и готов участвовать в разработке стратегии развития Самары", — отметил Федор Шабанов.

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