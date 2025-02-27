"Электрощит Самара" принимает участие в формировании Стратегии развития Самары до 2036 года

25 февраля заместитель генерального директора по экономике и финансам "Электрощит Самара" Федор Шабанов принял участие в стратегической сессии "Развитие экономики и формирование инвестиционной системы Самары", которая проводилась под председательством главы Самара Ивана Носкова.
Общественность города и представители бизнеса обсудили стратегию развития Самары до 2036 года — к году 450-летнего юбилея. Цель стратегии — сохранить кадры для экономики региона, а также подготовить новые. Чтобы ее достичь, нужно многое изменить в Самаре, в первую очередь это касается облика города. Предстоит построить новые дороги, спортивные и культурные объекты, жилье, привести в порядок социальные объекты, парки и скверы, памятники архитектуры.
В рамках совещания, посвященного стратегии развития Самары, лидеры города озвучили и обсудили целый ряд предложений, касающихся вопросов градостроительства, развития туристической отрасли, поддержки кадров.
"Самара должна развиваться еще более интенсивно. На мой взгляд, недостаточное внимание сейчас уделено туризму и сохранению исторического центра Самары. Кадровые проблемы сегодня актуальны для всех отраслей экономики. Если мы повышаем конкурентоспособность Самары на фоне всех регионов страны, значит должны создавать комфортную среду, обеспечивать качественные условия проживания, думать о людях. "Электрощит Самара" как градообразующее предприятие постоянно заботится о территории своего присутствия и готов участвовать в разработке стратегии развития Самары", — отметил Федор Шабанов.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.