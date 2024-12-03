Уникальность и потенциал: о чем расскажет тур-код Самары

Согласно данным совместного исследования госкорпорации ВЭБ.РФ и АНО "Национальные проекты", Самара входит в число наиболее популярных городов для семейного отдыха и культурно-познавательного туризма. Столица губернии уверенно занимает место в топ-10 российских городов с наибольшим количеством достопримечательностей.

Для повышения качества предоставления услуг и расширения возможностей сферы туризма и гостеприимства в Самаре реализуется проект формирования туристического кода города. Напомним, в 2024 году столица губернии стала победителем конкурса регионального Министерства туризма на разработку концепции по созданию условий для комфортного пребывания туристов в исторической части города. Проект направлен на развитие городской инфраструктуры, обновление пространства, улучшение навигации и продвижение уникальных культурных черт города.

Со своим смыслом

Авторами концепции туристического кода Самары стали архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы и команда их архитектурного бюро. В основу их проекта легло исследование потенциала уникальности культурного ландшафта исторического центра.

"Все мы определенным образом чувствуем то или иное место: видим красивый ландшафт, архитектуру, слышим звуки, чувствуем запахи. Таким образом человек воспринимает определенное место в комплексе ощущений, — объясняет Дмитрий Храмов. — И наша задача состояла в том, чтобы через выявление уникальностей многослойного культурного ландшафта, уровня освоения и функционала той или иной территории обозначить пики ее актуальности и потенциал, зафиксировав и отобразив это на туристической карте".

По результатам исследования исторический центр города был разделен на пять тематических пространств — "Городов".

"Город Междуречья" — пространство в границах улиц Венцека, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, Князя Григория Засекина и набережной. Этот "город" является символом начала формирования Самары и говорит о ее географической особенности — основании при слиянии двух рек.

"Город на Склоне" — часть центральных районов в границах улиц Вилоновской, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, набережной. Этот "город" рассказывает о еще одной географической особенности Самары — ее расположении на склоне Волги. В волжском городе, даже не видя реку, вы всегда знаете, в какой она стороне, по уклону улицы.

"Город Музей" — территория в границах улиц Вилоновской, Молодогвардейской, Венцека и Куйбышева. Именно в этой части центра Самары расположены основные музейные пространства, где сконцентрирована творческая жизнь города. Здесь собрана настоящая коллекция самарских символов и художественных объектов.

"Город Площадь" — пространство в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской и набережной. Это своеобразный самарский форум — место массовых гуляний и проведения различных мероприятий.

"Город Славы" объединяет 2-ю очередь набережной, территорию в границах улиц Маяковского, Молодогвардейской, Волжского проспекта, площадей Куйбышева, Чапаева и сквера Пушкина. Этот "город" имеет символическое значение центральных пространств города, характеризующих Самару как волжский город со славными трудовыми и культурными традициями.

"Эти территории, каждая со своим определенным, другим, чувством места, четко выявились сами собой. У каждой есть своя среда, свои образы и мифы, — рассказывает Дмитрий Храмов. — Мы их зафиксировали, наметив направление для дальнейшего развития здесь соответствующего функционала. Таким образом мы актуализируем каркас общественных пространств, который станет определенным драйвером развития города, общественной среды, интереса к тому или иному месту с точки зрения бизнеса или культуры".

История и символизм

Важной составляющей проекта туристического кода является создание навигационной системы, которая получила название "Вехи Самары".

"Веха — это своего рода дорожная метка, как мильный камень на дорогах Древнего Рима. Ну или веха фарватера, все-таки мы живем на Волге. Кроме того, существуют вехи времени, вехи развития. Таким образом сохраняется некая символическая и историческая связь. При этом наши конструкции будут достаточно современными", — объясняет Дмитрий Храмов.

Трехметровые стелы-указатели с крыльями не только обозначат основные границы исторического центра, но и будут содержать полезную информацию для туристов. Всего предусмотрено 10 устройств, 6 из которых с интерактивными экранами.

Придать новый импульс

В рамках формирования туристического кода знаковым местам в границах исторического центра добавят новых акцентов. Это позволит привлечь людей, вовлеченных в индустрию гостеприимства, и сконцентрировать там туристические потоки. Так, на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской предполагается создание ярмарочного комплекса из 5 павильонов. Кроме того, сейчас завершаются работы по монтажу туристского информационного пункта для туристов на Речном вокзале. Средства на эти цели столица губернии получила в виде субсидии в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Туристский информационный пункт будет взаимодействовать с местными туроператорами для предоставления гостям города актуальной информации о туристических направлениях, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных программах. Также здесь можно будет приобрести туристическую продукцию и полиграфию: презентационные изделия, каталоги, карты.

Для удобства посетителей на территории туристского информационного пункта будет расположена карта исторической части города, с ее помощью можно будет легко ориентироваться, и также изучить рельеф Самары. Кроме того, здесь организуют места отдыха с возможностью выпить чашечку кофе и зарядить мобильные устройства.

Законы привлекательности

К слову, преобразовать свой исторический центр и сделать его удобным и комфортным для туристов в прошлом году уже смогли в Сызрани. В третьем по количеству жителей городе Самарской области также был реализован проект туристского кода. В результате здесь появилось единое туристическое пространство с удобной навигацией. Теперь каждый гость может самостоятельно строить маршруты, а благодаря информационным стендам — получить "экскурсию без экскурсовода". Вблизи купеческих домов поставили стенды с qr-кодами. Переходя по ним, можно узнать краткую историю объекта культурного наследия. На протяжении всего маршрута установили скамейки и арт-объекты, выполнили архитектурную подсветку зданий. Город стал уютнее не только для приезжих, но и для самих жителей.