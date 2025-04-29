16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Землю под Северо-Восточной магистралью вывели из частных рук Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре Мэрия Самары требует снести коттеджи для VIP-персон на Первой просеке Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита "Электрощит Самара" принимает участие в формировании Стратегии развития Самары до 2036 года

Муниципалитеты Экономическая политика

Землю под Северо-Восточной магистралью вывели из частных рук

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд и апелляционная инстанция поставили точку в земельном споре бизнесмена с властями Самары. Участок под Северо-Восточной магистралью освободили от прав третьих лиц.

Фото: https://pkk.rosreestr.ru/

О том, что часть территории под крупной самарской дорогой является частной собственностью, стало известно, когда ИП Рузанов Илья Владиславович потребовал в суде освободить принадлежащий ему участок от магистрали.

Рузанов завладел спорной землей площадью 1,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 11,3 млн руб.) в 2010 году. История отчуждения территории берет начало в 2001 г., когда постановлением главы города ООО "Самараавтосервис" получило в районе Северо-Восточной магистрали в аренду участок площадью 5,8 тыс. кв. м без права выкупа. Основным владельцем организации был отец истца Владислав Рузанов. В 2004 г. компанию ликвидировали. Тогда же спорный участок поставили на кадастровый учет. Права на него впоследствии зарегистрировали Владислав и Илья Рузановы, ООО "БИК-Сервис", Владислав Дегтярев.

Затем из этой территории была выделена часть, которая и стала собственностью Ильи Рузанова. В 2023 г. он обратился в суд, требуя освободить свою землю от Северо-Восточной магистрали. Департамент управления имуществом в свою очередь настаивал на погашении записи о праве Рузанова на спорный участок.

Суд поддержал требования властей и признал отсутствующим право ИП Рузанова Ильи Владиславовича на территорию под Северо-Восточной магистралью. Решение устояло в апелляции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 12:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Артем М. 20 октября 2016 16:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Ekaterina Dronova 21 января 2016 09:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

Александр Калинкин 08 октября 2015 11:55 Мэрии Тольятти поручено проработать вопрос о перепрофилировании рынка "Ставр"

Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...

Genry Pirat 18 июня 2015 08:43 В Новокуйбышевске построят каток с искусственным льдом за 351 млн рублей

и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.

Фото на сайте

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4