Землю под Северо-Восточной магистралью вывели из частных рук

Суд и апелляционная инстанция поставили точку в земельном споре бизнесмена с властями Самары. Участок под Северо-Восточной магистралью освободили от прав третьих лиц.
О том, что часть территории под крупной самарской дорогой является частной собственностью, стало известно, когда ИП Рузанов Илья Владиславович потребовал в суде освободить принадлежащий ему участок от магистрали.
Рузанов завладел спорной землей площадью 1,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 11,3 млн руб.) в 2010 году. История отчуждения территории берет начало в 2001 г., когда постановлением главы города ООО "Самараавтосервис" получило в районе Северо-Восточной магистрали в аренду участок площадью 5,8 тыс. кв. м без права выкупа. Основным владельцем организации был отец истца Владислав Рузанов. В 2004 г. компанию ликвидировали. Тогда же спорный участок поставили на кадастровый учет. Права на него впоследствии зарегистрировали Владислав и Илья Рузановы, ООО "БИК-Сервис", Владислав Дегтярев.
Затем из этой территории была выделена часть, которая и стала собственностью Ильи Рузанова. В 2023 г. он обратился в суд, требуя освободить свою землю от Северо-Восточной магистрали. Департамент управления имуществом в свою очередь настаивал на погашении записи о праве Рузанова на спорный участок.
Суд поддержал требования властей и признал отсутствующим право ИП Рузанова Ильи Владиславовича на территорию под Северо-Восточной магистралью. Решение устояло в апелляции.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.