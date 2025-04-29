Землю под Северо-Восточной магистралью вывели из частных рук

Суд и апелляционная инстанция поставили точку в земельном споре бизнесмена с властями Самары. Участок под Северо-Восточной магистралью освободили от прав третьих лиц.

О том, что часть территории под крупной самарской дорогой является частной собственностью, стало известно, когда ИП Рузанов Илья Владиславович потребовал в суде освободить принадлежащий ему участок от магистрали.

Рузанов завладел спорной землей площадью 1,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 11,3 млн руб.) в 2010 году. История отчуждения территории берет начало в 2001 г., когда постановлением главы города ООО "Самараавтосервис" получило в районе Северо-Восточной магистрали в аренду участок площадью 5,8 тыс. кв. м без права выкупа. Основным владельцем организации был отец истца Владислав Рузанов. В 2004 г. компанию ликвидировали. Тогда же спорный участок поставили на кадастровый учет. Права на него впоследствии зарегистрировали Владислав и Илья Рузановы, ООО "БИК-Сервис", Владислав Дегтярев.

Затем из этой территории была выделена часть, которая и стала собственностью Ильи Рузанова. В 2023 г. он обратился в суд, требуя освободить свою землю от Северо-Восточной магистрали. Департамент управления имуществом в свою очередь настаивал на погашении записи о праве Рузанова на спорный участок.

Суд поддержал требования властей и признал отсутствующим право ИП Рузанова Ильи Владиславовича на территорию под Северо-Восточной магистралью. Решение устояло в апелляции.