Бизнесмен требует убрать часть Северо-Восточной магистрали с частной земли

ИП Рузанов Илья Владиславович потребовал в суде освободить принадлежащий ему земельный участок от части дороги Северо-Восточной магистрали.

Ответчиком в деле выступает департамент управления имуществом Самары. Рузанову как минимум с 2010 г. на праве собственности принадлежит участок площадью 1,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 11,3 млн руб.). Согласно кадастровой карте, по частной территории проходит часть Северо-Восточной магистрали.

Дорога была построена в 2000-х годах. Почему собственник участка обратился в суд только сейчас - неизвестно. Илья Рузанов не стал комментировать дело.