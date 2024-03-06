Бизнесмен требует убрать часть Северо-Восточной магистрали с частной земли

ИП Рузанов Илья Владиславович потребовал в суде освободить принадлежащий ему земельный участок от части дороги Северо-Восточной магистрали.
Ответчиком в деле выступает департамент управления имуществом Самары. Рузанову как минимум с 2010 г. на праве собственности принадлежит участок площадью 1,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 11,3 млн руб.). Согласно кадастровой карте, по частной территории проходит часть Северо-Восточной магистрали.
Дорога была построена в 2000-х годах. Почему собственник участка обратился в суд только сейчас - неизвестно. Илья Рузанов не стал комментировать дело.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.