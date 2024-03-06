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Муниципалитеты Экономическая политика

Бизнесмен требует убрать часть Северо-Восточной магистрали с частной земли

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ИП Рузанов Илья Владиславович потребовал в суде освободить принадлежащий ему земельный участок от части дороги Северо-Восточной магистрали.

Фото: https://pkk.rosreestr.ru/

Ответчиком в деле выступает департамент управления имуществом Самары. Рузанову как минимум с 2010 г. на праве собственности принадлежит участок площадью 1,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 11,3 млн руб.). Согласно кадастровой карте, по частной территории проходит часть Северо-Восточной магистрали. 

Дорога была построена в 2000-х годах. Почему собственник участка обратился в суд только сейчас - неизвестно. Илья Рузанов не стал комментировать дело.

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