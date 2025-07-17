"Крылья Советов" интересуются 26-летним аргентинским нападающим Адольфо Гайчем

ФК "Крылья Советов" интересуется аргентинским нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, сообщает журналист Константин Алексеев.
"По моим данным, "Крылья Советов" заинтересованы в переходе 26-летнего форварда ЦСКА Адольфо Гайча. Главная сложность — финансовые условия, по этому вопросу стороны пока довольно далеки друг от друга", — написал Алексеев в своем Telegram-канале.
Минувший сезон Гайч провел на правах аренды в турецком "Антальяспоре", где в 40 матчах забил 9 голов.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.