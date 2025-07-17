"Крылья Советов" интересуются 26-летним аргентинским нападающим Адольфо Гайчем

ФК "Крылья Советов" интересуется аргентинским нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, сообщает журналист Константин Алексеев.

"По моим данным, "Крылья Советов" заинтересованы в переходе 26-летнего форварда ЦСКА Адольфо Гайча. Главная сложность — финансовые условия, по этому вопросу стороны пока довольно далеки друг от друга", — написал Алексеев в своем Telegram-канале.

Минувший сезон Гайч провел на правах аренды в турецком "Антальяспоре", где в 40 матчах забил 9 голов.