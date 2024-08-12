Суд предлагает экспертизу по делу о застройке 105-го квартала

Введение в Самаре зоны исторического поселения поставило под вопрос начатые в Старом городе проекты застройщиков. Судьба 105-го квартала, как и некоторых других в историческом центре, оказалась в подвешенном состоянии.

Напомним, ООО "ИСК "Бизнес Дата" заключило договор о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе в 2016 году. Однако к настоящему моменту до сих пор ничего не построено.

Компания прошла ряд судов, оспаривая отказные решения городских властей. В 2023 - 2024 гг. застройщик инициировал очередной виток судебных разбирательств: по поводу расторжения договора о развитии застроенной территории, об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и по вопросу расселения аварийного фонда.

Как заявил представитель "ИСК "Бизнес Дата", ранее земля под реализацию проекта была в зоне Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). В конце 2020 г. с введением зоны исторического поселения Ц-1 территория компании попала в эту новую зону, которая ограничивает строительство, в частности, высоту зданий. Застройщик предусмотрел это обстоятельство и разработал проект по возведению домов не выше девяти этажей.

Камнем преткновения в разногласиях с городскими властями стало наличие четырех объектов культурного наследия (ОКН). Как утверждают в "ИСК "Бизнес Дата", разработаны охранные зоны этих памятников. Кроме того, из общей площади квартала 4 га под застройку запланировано только 2,6 гектара.

Представитель компании привел пример аналогичного дела ООО ИК "Новый город", которое самарский арбитраж обязали рассмотреть повторно. Предметом спора здесь выступает 125-й квартал - в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. Застройке в этой локации также препятствуют объекты культурного наследия.

Арбитражный суд в Самаре и следом апелляция поддержали городские власти, но в кассации решение не устояло. Судебная коллегия указала на необходимость соблюдать баланс частных и публичных интересов, "поскольку возможность принятия органом местного самоуправления решений об изменении градостроительного зонирования территорий и градостроительных регламентов должна быть уравновешена необходимыми гарантиями для лиц, которые на законных основаниях приобрели права на земельные участки до принятия и вступления в силу указанных изменений и вправе были рассчитывать, что их правовой статус, неразрывно связанный с правовым режимом земельных участков, будет уважаться государством, а также органами местного самоуправления как неотъемлемой частью единого механизма управления делами государства".

Как сообщалось в заседании по делу "Бизнес Дата", "Новый город" принял меры для начала строительства, в частности, расселил ветхий и аварийный фонд со своей площадки, вложив около 600 млн руб., по неподтвержденной информации (на звонки Волга Ньюс в компании не отвечали). Тем не менее городская администрация препятствует дальнейшему освоению территории в виде отказа в предоставлении необходимых разрешений.

Кассационная инстанция рекомендовала прислушаться к доводам заявителя - ИК "Новый город", определить площадь, занимаемую ОКН, и проверить проект планировки и проект межевания. Исход по этому делу, вероятно, не позволяет самарским судам обкатать ту же практику по заявлениям других застройщиков. Пока по делу "Бизнес Даты" рассматривается возможность экспертизы, чтобы определить, какую долю занимают площади охранных зон на общей территории строительства.

Категоричность представителей местной власти по строительству в зоне Ц-1 распространяется не на всех застройщиков. Так, в 2023 г. мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон"). Компания задумала возведение на ул. Буянова 10-этажного жилого дома. Еще один ЖК в 23 этажа застройщик обещает в районе улиц Вилоновской и Буянова.