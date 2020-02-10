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Площадку ГПЗ-4 приобрел "Новый Дон"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Незастроенная площадка ГПЗ-4 в центре Самары стала собственностью группы "Новый Дон" Анатолия Давидюка, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, с 2007 г. анонсировались планы комплексной застройки этого участка - "Самара-Центр". Проект реализовывался одноименным ООО, подконтрольным Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. Сейчас компания находится в стадии банкротства.

На территории планировали построить 32 жилых дома, школу, детский сад, торгово-развлекательный центр, гостиницу, общественно-деловую зону, рекреационную зону и парковочную зону.

В октябре 2019 г. кредиторы ООО "Самара-Центр" начали оформление заложенных площадок в собственность, чтобы продать их как единое целое девелоперу.

В начале 2020 г. искомый инвестор все-таки появился. В этом качестве выступил один из крупнейших игроков самарского строительного рынка, бенефициар группы "Новый Дон" Анатолий Давидюк.

Бизнесмен подтвердил изданию, что уже вошел в сделку, оформление которой, по его словам, находится в завершающей стадии. Ее параметры, равно как и планы дальнейшего использования участка, Давидюк раскрывать не был готов.

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