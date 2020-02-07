Завершилось банкротство владеющего площадкой бывшего ГПЗ-4 "Самара-Центра"

Завершена процедура банкротства ООО "Самара-Центр", владеющего площадкой бывшего ГПЗ-4 в центре Самары. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Как пояснила в беседе с "Волга Ньюс" конкурсный управляющий "Самара-Центра" Наталья Петрыкина, имущество организации "залоговый кредитор оставил за собой". От более подробных пояснений она отказалась.

Напомним, дело о банкротстве ООО "Самара-Центр" стартовало в апреле 2018 г. по инициативе "Балтинвестбанка". Свои требования банк обосновывал долгом на 1,32 млрд руб., образовавшимся в результате непогашения кредитов, взятых в 2010, 2011 и 2012 годы. Более того, в рамках этих кредитных договоров в залог Балтинвестбанку были переданы 28 земельных участков общей площадью 136 тыс. кв. м в районе площадки бывшего ГПЗ-4 на Московском шоссе в Самаре, а также три нежилых здания, тепловой пункт и гараж.

Рыночная стоимость этого имущества была оценена, согласно опубликованному конкурсным управляющим в ЕФРСБ отчету, в 1,19 млрд рублей. Также в инвентаризационной описи заложенного в Балтинвестбанке имущества "Самара-Центра" сообщается о наличии у общества в собственности ряда объектов инженерной инфраструктуры.

В августе 2018 г. было принято решение о признании ООО "Самара-Центр" банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства по упрощенной процедуре.

Земельные участки выставлялись на торги дважды. Однако ни одного заявления от желающих приобрести эти участки не поступило.

Как ранее сообщалось, согласно действующему законодательству, после двух безрезультатных торгов кредитор может забрать себе залоговое имущество. Балтинвестбанк этим правом воспользовался.

По данным судебных материалов, передано имущество на общую сумму 1,03 млрд рублей. Таким образом, банк консолидировал в собственности более 60% площадки "Самара-Центра".

В банке объяснили интерес к земле СПЗ-4 собственными бизнес-планами. Ранее, комментируя покупку небольших участков "Самара-Центра", в Балтинвестбанке сообщали, что он "в сотрудничестве и с согласия местных властей планирует реализовать активы в пользу профессиональных девелоперов с опытом работы в Самарском регионе".

Имена этих "профессиональных девелоперов" не раскрываются. Известно лишь, что переговоры с несколькими региональными строительными группами ведутся, причем с теми их них, кто способен потянуть комплексную застройку таких масштабов.