Освоение площадки ГПЗ-4 в Самаре начнется заново

Кредиторы одной из крупнейших свободных площадок в центре Самары — ГПЗ-4 — определились с ее дальнейшей судьбой. Они оформляют заложенные площадки в собственность, чтобы продать их как единое целое девелоперу, пишет "Самарское обозрение".

Предложение о покупке так и не состоявшегося "Самара-Центра" получил ряд самарских строительных групп. Причем все старые планы освоения можно смело выкидывать — планировка территории пойдет с нуля.

Напомним, расположенные на данной территории 28 земельных участков общей площадью 136 тыс. кв. м, а также три нежилых здания, тепловой пункт и гараж находятся в залоге у "Балтинвестбанка".

Именно он и инициировал банкротство ООО "Самара-Центр" в апреле 2018 г., обосновывая свои требования долгом в размере 1,32 млрд рублей. Задолженность образовалась по кредитам, взятым обществом у банка в 2010, 2011 и 2012 годах. По тем же кредитным договорам в залог "Балтинвестбанку" были переданы продающиеся сейчас земельные участки, рыночная стоимость которых была оценена в 1,19 млрд рублей.

Часть площадки была заложена и в банке "Зенит". "Зенит" впоследствии передал права требования к "Самара-Центру" подконтрольной ему компании "УСТ-Офисная недвижимость".

В итоге "Самара-Центр" официально признали банкротом, а активы предприятия — то есть его земельные участки — конкурсный управляющий выставил на торги. Эти торги оказались безрезультатными, застройщики не спешили выкупать обремененные залогами земли, к тому же предлагавшиеся им не в виде единого целого.

Но, как стало понятно сейчас, торговались площадки все-таки не зря. Срыв торгов открыл возможность держателям залога оформлять их в собственность.

Балтинвестбанк в сентябре с торгов все-таки купил три земельных участка на территории завода. Их общая площадь составляет 5293 кв. м. Банк приобрел их за 54,4 млн руб. Инвестиции в часть активов собственного должника казались достаточно странным шагом. Интрига раскрылась в октябре — вместе с документом банкротного дела "Самара-Центра", в котором содержалась информация о том, что Балтинвестбанк забрал себе еще и залоги банкрота в счет уплаты долга перед ним.

Как пишет издание, в этом документе констатировалось, что имущество СПЗ-4 дважды выставлялось на торги, сначала за 1,3 млрд руб., затем за 1,28 млрд, однако так и не нашло покупателя. Согласно действующему законодательству, после двух безрезультатных торгов кредитор может забрать себе залоговое имущество. Балтинвестбанк этим правом воспользовался.

По данным судебных материалов, передано имущество на общую сумму 1,03 млрд руб. Таким образом, банк консолидировал в собственности более 60% площадки "Самара-Центра".

В банке объяснили интерес к земле СПЗ-4 собственными бизнес-планами. Ранее, комментируя покупку небольших участков "Самара-Центра", в Балтинвестбанке сообщали, что он "в сотрудничестве и с согласия местных властей планирует реализовать активы в пользу профессиональных девелоперов с опытом работы в Самарском регионе".

Имена этих "профессиональных девелоперов" не раскрываются. Известно лишь, что переговоры с несколькими региональными строительными группами ведутся, причем с теми их них, кто способен потянуть комплексную застройку таких масштабов.