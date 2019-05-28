Часть площадки бывшего ГПЗ-4 в залоге у компании, связанной с "Татнефтью"

В банкротство ООО "Самара-Центр", владеющего территорией бывшего ГПЗ-4 в Октябрьском районе Самары, включилось ООО "УСТ-офисная недвижимость" с требованиями на 1,69 млрд рублей.

При этом требования кредитора — "УСТ-офисная недвижимость" — обеспечены залогом имущества компании "Самара-Центр" в виде девяти (один из которых в дальнейшем был разделен на два) земельных участков на Московском шоссе в Октябрьском районе Самары (в границах территории бывшего ГПЗ-4). Общая площадь находящихся в залоге у "УСТ-офисная недвижимость" земельных участков составляет 62,4 тыс. кв. м, общая кадастровая стоимость составляет, по данным публичной кадастровой карты, 187,4 млн рублей.

Право требований к ООО "Самара-Центр" компания "УСТ-офисная недвижимость" перекупила у банка "Зенит". Примечательно, что кредитов ООО "Самара-Центр" у банка "Зенит" не брало. Однако, кредитовались у него под залог недвижимости "Самара-Центра" другие организации и физические лица, в числе которых Александр Швидак, Вадим Егиазаров, ООО "Самарский буровой инструмент" (СБИ), ООО "Самарский резервуарный завод" (СРЗ). При этом "СБИ" еще и взял на себя обязательства по погашению перед банком кредитов других юрлиц — ООО "Импульс" и ООО "Волгаметком".

Как поясняется в материалах дела, опубликованных в КАД ВАС, "СРЗ" и "СБИ" брали кредиты в банке "Зенит" для того, чтобы выкупить долги перед тем же банком близкого им ОАО "Волгабурмаш" (банкротится). Отметим, Александра Швидака и Вадима Егиазарова местные СМИ не раз называли бенефициарами ОАО "Волгабурмаш".

Примечательно, что во время предоставления земельных участков в залог банку "Зенит" они были оценены в сумму около 1,8 млрд рублей. Однако, согласно опубликованному в мае текущего года отчету об оценке этой недвижимости (опубликована конкурсным управляющим в ЕФРСБ), их рыночная стоимость составляет 725,28 млн рублей.

Напомним, дело о банкротстве ООО "Самара-Центр" стартовало в апреле 2018 г. по инициативе "Балтинвестбанка". Свои требования банк обосновывал долгом на 1,32 млрд руб., образовавшимся в результате непогашения кредитов, взятых в 2010, 2011 и 2012 годах. Более того, в рамках этих кредитных договоров в залог "Балтинвестбанку" были переданы 28 земельных участков общей площадью 136 тыс. кв. м в районе площадки бывшего ГПЗ-4 на Московском шоссе в Самаре, а также три нежилых здания, тепловой пункт и гараж. Рыночная стоимость этого имущества была оценена, согласно опубликованному конкурсным управляющим в ЕФРСБ отчету, в 1,19 млрд рублей. Также, в инвентаризационной описи заложенного в "Балтинвестбанке" имущества "Самара-Центра" сообщается о наличии у общества в собственности ряда объектов инженерной инфраструктуры.

В августе 2018 г. было принято решение о признании ООО "Самара-Центр" банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства по упрощенной процедуре.

С тех пор в реестр кредиторов "Самара-Центра" включились ООО "Спортмакс" с требованиями в 13,66 млн руб., ИФНС по Октябрьскому району Самары (21,8 млн) и ООО "Коммунальное жилищное строительство" (112,5 тыс. руб.).

"Балтинвестбанк" тем временем обратился в суд с требованием о включении в реестр кредиторов его требований к "Самара-Центру" еще на 1,3 млрд руб., и в конце февраля 2019 г. оно было удовлетворено. Таким образом, "Балтинвестабнк" остается крупнейшим кредитором должника — его требования превышают 2,6 млрд руб., причем, около 2,3 млрд из них обеспечены залогом.

Правда, находящиеся в залоге у "Балтинвестбанка" участки продать пока не удалось. Они выставлялись на продажу за сумму около 1 млрд руб. тремя лотами. Однако ни одной заявки на торги так и не поступило.