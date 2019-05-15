Покупать площадку бывшего ГПЗ-4 за 1 млрд рублей никто не захотел

Торги по продаже территории бывшего ГПЗ-4 в Октябрьском районе Самары (в границах Московского шоссе, улиц Мичурина и Луначарского) за сумму свыше 1 млрд руб. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), поскольку на продажу участки выставлялись в рамках банкротства их собственника - ООО "Самара-Центр".

Напомним, расположенные на данной территории 28 земельных участков общей площадью 136 тыс. кв. м, а также три нежилых здания, тепловой пункт и гараж находятся в залоге у Балтинвестбанка.

Именно он и инициировал банкротство ООО "Самара-Центр" в апреле 2018 г., обосновывая свои требования долгом в размере 1,32 млрд рублей.

Задолженность образовалась по кредитам, взятым обществом у банка в 2010, 2011 и 2012 годах. По тем же кредитным договорам в залог "Балтинвестбанку" были переданы продающиеся сейчас земельные участки, рыночная стоимость которых оценена в 1,19 млрд рублей.

Изначально торги по продаже земельных участков, расположенных на территории бывшего ГПЗ-4, были назначены на 7 ноября 2018 года. Продажу планировалось вести тремя лотами, начальная цена которых была определена в 94,1 млн руб., 1,11 млрд и 70,3 млн рублей. В самый дорогой лот включено наибольшее количество земельных участков, а также инженерные сети. В лот за 94,1 млн руб. вошел объект культурного наследия (вероятно, речь о казармах "Линдова городка", находящихся на территории бывшего ГПЗ-4).

Однако впоследствии торги несколько раз приостанавливались и в итоге должны были состояться в конце апреля. Правда, к тому времени начальная цена лотов уже немного скорректировалась: так, они были выставлены за 84,7 млн, 1 млрд и 63,2 млн рублей.