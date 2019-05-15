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Покупать площадку бывшего ГПЗ-4 за 1 млрд рублей никто не захотел

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торги по продаже территории бывшего ГПЗ-4 в Октябрьском районе Самары (в границах Московского шоссе, улиц Мичурина и Луначарского) за сумму свыше 1 млрд руб. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Фото: Максим Абрамов

Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), поскольку на продажу участки выставлялись в рамках банкротства их собственника - ООО "Самара-Центр".

Напомним, расположенные на данной территории 28 земельных участков общей площадью 136 тыс. кв. м, а также три нежилых здания, тепловой пункт и гараж находятся в залоге у Балтинвестбанка.
Именно он и инициировал банкротство ООО "Самара-Центр" в апреле 2018 г., обосновывая свои требования долгом в размере 1,32 млрд рублей.

Задолженность образовалась по кредитам, взятым обществом у банка в 2010, 2011 и 2012 годах. По тем же кредитным договорам в залог "Балтинвестбанку" были переданы продающиеся сейчас земельные участки, рыночная стоимость которых оценена в 1,19 млрд рублей.

Изначально торги по продаже земельных участков, расположенных на территории бывшего ГПЗ-4, были назначены на 7 ноября 2018 года. Продажу планировалось вести тремя лотами, начальная цена которых была определена в 94,1 млн руб., 1,11 млрд и 70,3 млн рублей. В самый дорогой лот включено наибольшее количество земельных участков, а также инженерные сети. В лот за 94,1 млн руб. вошел объект культурного наследия (вероятно, речь о казармах "Линдова городка", находящихся на территории бывшего ГПЗ-4).

Однако впоследствии торги несколько раз приостанавливались и в итоге должны были состояться в конце апреля. Правда, к тому времени начальная цена лотов уже немного скорректировалась: так, они были выставлены за 84,7 млн, 1 млрд и 63,2 млн рублей.

ООО "Самара-Центр", по данным ИАС Seldon Basis, действовало с 2009 г. и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка ООО в 2017 г. составила 24,8 млн руб., чистый убыток - 135,7 млн руб. (более поздние сведения отсутствуют). Собственник общества - ООО "Балтинвест УК", 80,02% которого принадлежит компании "Спрингдейл Инвестментс Лимитед", 19,98% - ПАО "Балтинвестбанк" (с декабря 2015 г. санируется ПАО АКБ "Абсолют Банк"). Прежде в совет директоров "Балтинвестбанка" входили бизнесмены Александр Швидак и Вадим Егиазаров.

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