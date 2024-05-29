Немецкий ритейлер Selgros продал часть территории ГПЗ-4 Анатолию Давидюку

Владения девелопера Анатолия Давидюка стали обширнее. Он приобрел еще одну часть территории четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4) в Самаре у немецкого ритейлера Selgros Cash& Carry. Волга Ньюс узнал у застройщика, что будет с этой площадкой.

Территория ГПЗ-4 находится в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе. Некогда легендарный завод, выпускающий комплектующие для танков, самолетов и ракет, прекратил существование в 2000-х годах. Владелец — компания Александра Швидака "Самара-центр" — снес корпуса и планировал построить на их месте большой жилой микрорайон. Однако компания обанкротилась, и всё ее имущество выставили на продажу. В 2016 году часть площадки со стороны Московского шоссе, напротив ЖК "Королёв", и приобрело ООО "Зельгрос Иммобилиен". Посмотрите границы участка на карте.

Фото: "Яндекс.Карты"

Selgros работает в формате Cash& Carry и владеет международной сетью торговых центров в Германии, Польше, Румынии и России (Москве, Рязани, Казани, Волгограде, Туле и Ростове-на-Дону). Компания позиционирует себя как организацию, занимающуюся реализацией широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров по оптовым ценам. В Самаре в таком формате работает сеть Metro. Внешне их торговые центры очень похоже, только цвет оформления разный.

На ГПЗ-4 Selgros также обирался построить многофункциональный ТЦ с парковкой. Однако городские власти отказались согласовывать такие планы компании и попросила скорректировать проект. Ритейлер обращался за разрешением в Минстрой, но, как пояснили Волга Ньюс представители ведомства, ему отказали в выдаче документа "в связи с несоответствием представленного градостроительного плана участка требованиям к строительству".

Проект Selgros встал на долгую паузу. В итоге, по данным Росреестра, компания продала площадку ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", которое принадлежит одному из самых активных самарских застройщиков Анатолию Давидюку.

Девелопер также владеет большей частью оставшейся территории ГПЗ-4. Как и некогда Александр Швидак, он планирует строительство микрорайона, в том числе небоскребов высотой 180 и 250 метров. Компания уже приступила к реализации проекта "Самара-Сити" — пока строит дома пониже напротив ТЦ "Вертикаль" и со стороны улицы Мичурина.

По бывшей площадке Selgros Анатолий Давдюк пока не запрашивал разрешение на строительство. Но в качестве вида разрешенного использования в кадастровой карте всё еще значатся "торговые центры". Сам девелопер также не исключает такой вариант использования территории.

"Этот участок войдет в проект "Самара-Сити", который включает в себя не только строительство жилых домов, но и торговых, офисных площадок. Идет проектирование", — рассказал Волга Ньюс Анатолий Давидюк.