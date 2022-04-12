"Новый Дон" вынес на обсуждения еще один участок на ГПЗ-4

На общественные обсуждения вынесен участок на Московском шоссе - напротив ТОЦ "Вертикаль". На территории 9,5 тыс. кв. м предполагается высотная застройка.

Согласно ЕГРН, владельцем указанного участка с 8 декабря 2021 г. является ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" - компания главы ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Общественные обсуждения на предоставление разрешения на использование или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства пройдут до конца месяца. Разрешенное использование участка ООО "СЗ "Мичурина 27", согласно кадастровой карте, для многоэтажной застройки.

Напомним, о планах застройки территории бывшего ГПЗ-4 "Новым Доном" стало известно годом ранее, когда на публичные слушания была вынесена концепция освоения соседних земель. Предполагается строительство 10 высотных домов на 5 тыс. квартир. В центральной части квартала планируется возведение трех небоскребов - двух в 53 этажа и одного - в 75.