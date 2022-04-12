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Строительство Строительство и недвижимость

"Новый Дон" вынес на обсуждения еще один участок на ГПЗ-4

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На общественные обсуждения вынесен участок на Московском шоссе - напротив ТОЦ "Вертикаль". На территории 9,5 тыс. кв. м предполагается высотная застройка.

Согласно ЕГРН, владельцем указанного участка с 8 декабря 2021 г. является ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" - компания главы ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Общественные обсуждения на предоставление разрешения на использование или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства пройдут до конца месяца. Разрешенное использование участка ООО "СЗ "Мичурина 27", согласно кадастровой карте, для многоэтажной застройки.

Напомним, о планах застройки территории бывшего ГПЗ-4 "Новым Доном" стало известно годом ранее, когда на публичные слушания была вынесена концепция освоения соседних земель. Предполагается строительство 10 высотных домов на 5 тыс. квартир. В центральной части квартала планируется возведение трех небоскребов - двух в 53 этажа и одного - в 75.

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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