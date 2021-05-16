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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик территории ГПЗ-4 в Самаре объяснил необходимость небоскребов

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель группы компаний "Новый Дон", планирующей застройку территории ГПЗ-4 в Самаре, объяснил необходимость строительства на данной территории небоскребов. По словам главного архитектора группы А.П. Фадеева, концепция возведения столь высоких зданий дает возможность размещения аллей, скверов и детских площадок. Об  этом он заявил на публичных слушаниях, прошедших 11 мая, следует из протокола, опубликованного на сайте мэрии.

Фото: Максим Абрамов

Фадеев сообщил, что проект предполагает строительство 10-ти высотных многоквартирных жилых домов на 5 тыс. квартир в границах улиц Луначарского, Московского шоссе, Мичурина. В центральной части квартала планируется возведение трех небоскребов - двух в 53 этажа и одного - в 75.

Дом-доминанта высотой 250 м предполагается расположить на центральной оси квартала. Первые этажи этого объекта запланировано выполнить в стиле близлежащего корпуса солдатских казарм.

Под домами запроектированы двух- и трехуровневые подземные паркинги. 

Запланировано возведение школы на 600 человек и поликлиники на 100 посещений в смену. Также существует возможность размещения детских садов.

"Все коэффициенты застройки ранее были согласованы проектом планировки территории.
Посадка домов неслучайна, она сделана с учетом наилучшей инсоляции", - отметил архитектор.

Присутствующие на слушаниях жители высказывали опасения о недостаточности предусмотренной проектом социальной инфраструктуры, что грозит дополнительной нагрузкой на и без того перегруженные школы и поликлиники района. Также высказывались опасения по поводу ухудшения и без того непростой транспортной ситуации и инсоляции находящихся рядом домов.

Представитель департамента градостроительства сообщил, что столь значимый проект должен быть вынесен на градостроительный совет при мэре или губернаторе, где и будут рассмотрены "узкие места".

По итогам слушаний в поддержку проекта поступило 12 мнений в поддержку в письменном виде и два отрицательных мнения.

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары было рекомендовано принимать решение с учетом поступивших мнений.

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