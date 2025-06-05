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СОФЖИ сменил название и директора

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки переименовали в Фонд развития жилищного строительства Самарской области (ФРЖС СО). Информация об этом содержится в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Также назначен новый директор организации. Валерия Лаврищева сменил Михаил Терентьев. Также он является председателем правления Благотворительного фонда им. Д. И. Козлова, генеральным директором и соучредителем строительной компании ООО "Волгостроймонтаж".

У компании большой послужной список. В Самарской области она строила битумные терминалы, ТЦ "Грин Парк", завод железобетонных изделий, молочный комбинат "Самаралакто", корпус Медицинского лучевого центра и другие объекта. Также "Волгостроймонтаж" реализовал немало проектов в в других регионах страны, включая Москву. Среди них — строительство гипермаркетов "Магнит", корпусов заводов, складов, ФОКов.

ФРЖС переживал не лучшие времена. После отставки Николая Меркушкина с поста губернатора в 2017 году. Власти тщательно проверили работу организации и выявили множество нарушений. Махинации были связаны с покупкой земли по завышенным ценам и двойными оплатами за счет бюджета. В результате срок получил Реналь Мязитов, возглавлявший в те годы организацию.

Потребовалось несколько лет на то, чтобы уладить финансовые проблемы фонда. После этого он возобновил работы по строительству жилья. Сейчас организация возводит ЖК "Кислород" на месте военного городка на 19-м км Московского шоссе. Правительство выделило субсидии на завершение работ.

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