На обсуждения вынесли проект небоскреба на пр. Масленникова с отклонениями по парковкам

С 20 мая стартовали общественные обсуждения по поводу отклонений от предельных параметров разрешенного строительства при возведении многофункционального жилого комплекса на пр. Масленникова, 7а, оповещает администрация Самары.

На участке площадью 3,4 тыс. кв. м предполагается строительство высотки с количеством парковочных мест 0,6 на квартиру.

Напомним, всего на территории 22,8 тыс. кв. м в границах ул. Скляренко, Автобусного проезда, ул. Луначарского и пр. Масленникова ООО "Специализированный застройщик "Строительство инженерных коммуникаций" планировало построить жилой комплекс. Застройщик предлагал возвести две башни высотой 22 и 5 этажей, объединенные стилобатом. Проект включал подземный паркинг на 70 машиномест, а также открытую гостевую парковку на 10 мест.

Летом прошлого года проект прошел общественные обсуждения и получил 101 голос "за" против 23 отрицательных. Теперь предлагается рассмотреть возможность сократить застройщику норматив по парковкам.