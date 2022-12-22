"Стимул" разработает новую концепцию развития территории в районе стадиона "Волга"

Департамент градостроительства Самары разрешил ООО "Стимул" внести изменения в документацию по планировке территории в границах ул. Ново-Садовой, пр. Масленникова, Автобусного проезда, ул. Луначарского. В компании сообщили, что поправки связаны с подготовкой новой концепции развития территории.
Напомним, ранее компания планировала здесь ЖК "Спортград": четыре 23-этажных дома. Застройщик предлагал реконструкцию стадиона "Волга" и реновацию прилегающих территорий. "На территории комплекса будут расположены стадион, ледовый дворец, футбольное поле, хоккейная калда, школа бокса, гостиница апартаментного типа для спортсменов", - анонсировал девелопер.
Сейчас ООО "Стимул" намерено подготовить новую концепцию. Для этого необходимо собрать исходные данные о местности (учитывая ограничения, связанные с Фабрикой-кухней, расположенной поблизости), а также утвержденный проект планировки территории, рассказала представитель "Стимула".
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!