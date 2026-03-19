ЦСК ВВС впервые в истории ВХЛ вышел в плей-офф

Хоккейный клуб ЦСК ВВС по итогам регулярного чемпионата оформил историческое достижение — самарская команда впервые в истории Всероссийской хоккейной лиги вышла в плей-офф и продолжит борьбу за главный трофей турнира.

Регулярный чемпионат завершился накануне, и "лётчикам" стал известен соперник по 1/8 финала — новокузнецкий "Металлург", ставший победителем регулярного сезона.

Серия стартует в Новокузнецке:

22 и 24 марта — выездные матчи

Продолжится противостояние в Самаре:

27 марта — начало в 19:00

29 марта — начало в 17:00

Серия плей-офф проходит до четырёх побед одной из команд. Пятый, шестой и седьмой матчи проводятся при необходимости.

Важность текущего достижения для клуба отметил Хмелевских Александр, легенда самарского хоккея, человек посвятивший 52 года работе в ЦСК ВВС, в честь которого в этом сезоне был поднят именной стяг под своды арены: "Для меня, как для человека, который отдал клубу более полувека, этот выход в плей-офф — особый момент. ЦСК ВВС всегда был командой с характером, с традициями, и сегодня важно, что молодое поколение продолжает это дело. Уверен, ребята сделают всё возможное, чтобы достойно представить Самару и побороться за результат. Конечно, без поддержки трибун это будет сделать сложнее, поэтому весь коллектив клуба приглашает вас разделить вместе с командой эти важные матчи на домашней арене!".

Продажа билетов на домашние матчи плей-офф скоро будет открыта. Следите за информацией на сайте: https://csk-vvs.ru/

Приглашаем болельщиков поддержать команду в решающей стадии сезона!

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

