"Акрон" проиграл "Локомотиву" с хоккейным счетом

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч "Локомотив" — "Акрон". Итогом встречи 22-го тура Мир РПЛ стало разгромное поражение волжан — 1:5

Игра началась в хорошем темпе, с высокими скоростями. Первый перспективный подход получился у "Локомотива". Сначала Пруцев простреливал с близкого расстояния — угловой. Подача Батракова с корнера нашла голову Монтеса. Сесар пробил под перекладину — Тереховский вытащил.

На 7 минуте Фассон сделал передачу с линии штрафной в правую ее часть, откуда центральный защитник Монтес с левой в одно касание закрутил мяч в дальнюю "девятку". 1:0.

На 13-й минуте Пестряков оказался с мячом на правом фланге атаки. Ложным движением футболист освободился от опеки Руденко, сделал подачу в штрафную. Аревало выпрыгнул и точно отправил мяч в сетку. Это был первый удар "Акрона" в матче — 1:1.

На 23 минуте Фассон вырезал пас с левого фланга на Воробьева, тот грудью скинул Руденко. Александр покатил в дальний нижний угол — 2:1.

Спустя 3 минуты Батраков выцарапал мяч в центре поля, отдал на Зелимхана. Тот классическим образом подработал для удара под левую и закрутил в дальний угол — 3:1.

На 28 минуте Воробьев получил пас от Карпукаса перед чужой штрафной, технично освободился от опеки и с левой завершил атаку точным ударом — 4:1.

После этого темп игры постепенно снизился. Но на 39 минуте Батраков забивает гол — 5:1.

На исходе часа игры тольяттинцы организовали контратаку. Дзюба выкатил под удар Болдыреву, но вратарь "Локомотива" уверенно справился.

На 70-й минуте Эшковал сбил Руденко, который после скидки Комличенко несся к воротам — прямая красная карточка. Комличенко взялся исполнять стандарт и пробил в нижний угол ворот, но мяч не был засчитан: Сильянов случайно наступил на ногу соперника.

Коллективы доиграли матч без явных голевых моментов.

"Акрон" с 22 очками располагается на 11-й строчке. В 23 туре, который пройдет 4 апреля, тольяттинцы встретятся с ЦСКА.