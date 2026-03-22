"Акрон" проиграл "Локомотиву" с хоккейным счетом "Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость" "Крылья Советов" переиграли по пенальти московский "Локомотив" Артем Дзюба: "Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался"

"Акрон" проиграл "Локомотиву" с хоккейным счетом

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч "Локомотив" — "Акрон". Итогом встречи 22-го тура Мир РПЛ стало разгромное поражение волжан — 1:5

Игра началась в хорошем темпе, с высокими скоростями. Первый перспективный подход получился у "Локомотива". Сначала Пруцев простреливал с близкого расстояния — угловой. Подача Батракова с корнера нашла голову Монтеса. Сесар пробил под перекладину — Тереховский вытащил.

На 7 минуте Фассон сделал передачу с линии штрафной в правую ее часть, откуда центральный защитник Монтес с левой в одно касание закрутил мяч в дальнюю "девятку". 1:0. 

На 13-й минуте Пестряков оказался с мячом на правом фланге атаки. Ложным движением футболист освободился от опеки Руденко, сделал подачу в штрафную. Аревало выпрыгнул и точно отправил мяч в сетку. Это был первый удар "Акрона" в матче — 1:1.

 На 23 минуте Фассон вырезал пас с левого фланга на Воробьева, тот грудью скинул Руденко. Александр покатил в дальний нижний угол — 2:1.

Спустя 3 минуты Батраков выцарапал мяч в центре поля, отдал на Зелимхана. Тот классическим образом подработал для удара под левую и закрутил в дальний угол — 3:1. 

На 28 минуте Воробьев получил пас от Карпукаса перед чужой штрафной, технично освободился от опеки и с левой завершил атаку точным ударом — 4:1.

После этого темп игры постепенно снизился. Но на 39 минуте Батраков забивает гол — 5:1. 

На исходе часа игры тольяттинцы организовали контратаку. Дзюба выкатил под удар Болдыреву, но вратарь "Локомотива" уверенно справился.

На 70-й минуте Эшковал сбил Руденко, который после скидки Комличенко несся к воротам — прямая красная карточка. Комличенко взялся исполнять стандарт и пробил в нижний угол ворот, но мяч не был засчитан: Сильянов случайно наступил на ногу соперника. 

Коллективы доиграли матч без явных голевых моментов.

"Акрон" с 22 очками располагается на 11-й строчке. В 23 туре, который пройдет 4 апреля, тольяттинцы встретятся с ЦСКА. 

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

