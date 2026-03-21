Волейбольная "Нова" вышла в 1/4 Суперлиги

В субботу, 21 марта, ВК "Нова" принимал "Факел" из Нового Уренгоя.
Матч 1/8 финала российской Суперлиги закончился поражением волжской команды, но "Нова" по итогам двух встреч (3:1, 2:3) одержала победу над командой "Факел Ямал".
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов: "Сегодня сразу два спортивных клуба Самарской области порадовали отличным результатом. Волейбольная "НОВА" в 1/8 финала российской Суперлиги была сильнее в противостоянии с "Факелом Ямалом" (Новый Уренгой) и вышла в 1/8. Впервые в своей истории!
Женская гандбольная "Лада" победила на выезде "Звезду" (Звенигород) со счетом 28:27 и попала в ½ финала Суперлиги.
Поздравляю наши команды и болельщиков с успехом! Только вперед!".
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
