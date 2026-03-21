Волейбольная "Нова" вышла в 1/4 Суперлиги

В субботу, 21 марта, ВК "Нова" принимал "Факел" из Нового Уренгоя.

Матч 1/8 финала российской Суперлиги закончился поражением волжской команды, но "Нова" по итогам двух встреч (3:1, 2:3) одержала победу над командой "Факел Ямал".

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов: "Сегодня сразу два спортивных клуба Самарской области порадовали отличным результатом. Волейбольная "НОВА" в 1/8 финала российской Суперлиги была сильнее в противостоянии с "Факелом Ямалом" (Новый Уренгой) и вышла в 1/8. Впервые в своей истории!

Женская гандбольная "Лада" победила на выезде "Звезду" (Звенигород) со счетом 28:27 и попала в ½ финала Суперлиги.

Поздравляю наши команды и болельщиков с успехом! Только вперед!".