Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду"

Во втором матче ¼ финала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Чехове "Лада" обыграла "Звезду" из Звенигорода со счетом 28:27 (14:14) и вышла в полуфинал.

В нем она сразится с ЦСКА, который в четвертьфинале дважды (восемь дней назад и сегодня) был сильнее "Динамо-Синары" из Волгограда.

Первый поединок серии теперь уже до трех побед должен состояться 17 апреля в Москве, два ответных — 24 и 26 апреля в Тольятти.

Если для определения победителя пары понадобятся четвертая и пятая игры, то они вновь пройдут в столице 3 и 5 мая.