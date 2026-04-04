Диана Шнайдер проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), сообщает championat.com. В четвертьфинале она уступила американке Джессике Пегуле со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пегулы восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.