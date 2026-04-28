"Тольяттиазот" поддержал проект по развитию олимпийского вида спорта в Тольятти

В Тольятти при поддержке ТОАЗа состоялись соревнования по прыжкам на батуте, посвященные памяти Заслуженного тренера СССР Виталия Гройсмана. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов Приволжского федерального округа.

В 2025 году спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 7 имени В. А. Гройсмана стала одним из победителей благотворительного конкурса компании "Химия добра". В рамках реализации проекта "Струны невесомости" была обновлена материально-техническая база организации. На грантовые средства "Тольяттиазота" было закуплено оборудование, отвечающее актуальным требованиям судейства международного и всероссийского уровней: мониторы, табло и ноутбуки со специализированным программным обеспечением, а также система профессиональных камер с возможностью видеоповторов и записи тренировок.

Соревнования проходили в спорткомплексе "Батут" в течение трех дней. На церемонии открытия почетными гостями стали представители Федерации прыжков на батуте Самарской области, департамента физической культуры и спорта Тольятти, а также ТОАЗа. Торжественную часть украсило выступление воспитанников СШОР № 7 Елизаветы Николаевой, Евы Старостиной и Кирилла Пантелеева, которые в апреле 2026 года в составе сборной блестяще выступили на первенстве и чемпионате Европы в Португалии, завоевав золото и серебро, соответственно.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" традиционно поддерживает проекты, направленные на популяризацию спорта в Тольятти. Компания развивает инфраструктуру города, открывая новые спортивные площадки, выделяет средства на ЗОЖ-инициативы в рамках благотворительной деятельности и активно развивает корпоративное физкультурно-оздоровительное движение. Обеспечивая возможность проведения соревнований на высоком уровне, мы помогаем привлекать в наш город команды из других регионов России, а также воспитывать в Тольятти новых олимпийских чемпионов".