Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Уроженка Жигулевска 23-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в ½ финала "Ролан Гаррос" — 2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счетом 3:6, 7:5, 6:0, пишет championat.com.
Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Арина Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20 заработанных.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!