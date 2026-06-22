Софья Палкина стала победителем Кубка России легкой атлетике

В Чебоксарах на стадионе "Олимпийский" состоялся Кубок России по легкой атлетике.

Победу в метании молота среди женщин с результатом 72,05 метра одержала Софья Палкина, воспитанница тольяттинской СШОР № 3 "Легкая атлетика" и тренера Владимира Быкова.