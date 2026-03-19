Реконструкция самарского цирка начнется в 2026 году

Самарский государственный цирк имени Олега Попова включен в реестр объектов капитального строительства, в рамках которого выделено финансирование на реконструкцию с 2026 г., сообщает Росгосцирк.

Напомним, здание цирка в Самаре, рассчитанное почти на 2,2 тыс. человек, было построено в 1969 году. Реконструкция цирка обсуждалась с 2007 г., затем он несколько раз закрывался из-за нарушений требований пожарной безопасности.

По словам гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, проектную документацию начинали делать дважды, однако в 2023 году работу приостановили до получения подтверждения финансирования.