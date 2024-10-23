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Строительство Строительство и недвижимость

Самарский цирк могут закрыть на реконструкцию в 2026 году

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский государственный цирк имени Олега Попова планируется закрыть на реконструкцию в 2026 году. Проект находится на этапе согласований, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова.

"Самарский цирк наша гордость. <…> Конечно же, мы переживаем за самарский цирк не меньше. На сегодняшний день проходят все согласовательные процессы. Надеемся, что закроем его в 2026 году на ремонт", — цитирует агентство Сергея Белякова.

По словам гендиректора Росгосцирка, проектную документацию начинали делать дважды, однако в 2023 году работу приостановили до получения подтверждения финансирования.

По его словам, рассматривается возможность пристройки к цирку общежития. "Самарский цирк большой, в цирке нет гостиницы, общежития. Вполне возможно, мы прямо к цирку пристроим это общежитие", — добавил Беляков.

Здание цирка в Самаре, рассчитанное почти на 2,2 тыс. человек, было построено в 1969 году. Реконструкция цирка обсуждалась с 2007 года, затем он несколько раз закрывался из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, проект реконструкции цирка был подготовлен несколько лет назад, но не был реализован из-за проблем с финансированием. В ноябре 2021 г стало известно, что здание исключено из перечня объектов культурного наследия, а охранный статус получила вся площадка. Это было сделано в рамках подготовки к реконструкции. Однако в пресс-службе цирка тогда отмечали, что говорить о начале работ в 2022 г. преждевременно. В 2023 году сообщалось, что на реконструкцию здания необходимо около 1,2 млрд рублей, однако из-за корректировки проекта эта сумма увеличится.

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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