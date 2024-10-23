Самарский цирк могут закрыть на реконструкцию в 2026 году

Самарский государственный цирк имени Олега Попова планируется закрыть на реконструкцию в 2026 году. Проект находится на этапе согласований, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова.
"Самарский цирк наша гордость. <…> Конечно же, мы переживаем за самарский цирк не меньше. На сегодняшний день проходят все согласовательные процессы. Надеемся, что закроем его в 2026 году на ремонт", — цитирует агентство Сергея Белякова.
По словам гендиректора Росгосцирка, проектную документацию начинали делать дважды, однако в 2023 году работу приостановили до получения подтверждения финансирования.
По его словам, рассматривается возможность пристройки к цирку общежития. "Самарский цирк большой, в цирке нет гостиницы, общежития. Вполне возможно, мы прямо к цирку пристроим это общежитие", — добавил Беляков.
Здание цирка в Самаре, рассчитанное почти на 2,2 тыс. человек, было построено в 1969 году. Реконструкция цирка обсуждалась с 2007 года, затем он несколько раз закрывался из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Напомним, проект реконструкции цирка был подготовлен несколько лет назад, но не был реализован из-за проблем с финансированием. В ноябре 2021 г стало известно, что здание исключено из перечня объектов культурного наследия, а охранный статус получила вся площадка. Это было сделано в рамках подготовки к реконструкции. Однако в пресс-службе цирка тогда отмечали, что говорить о начале работ в 2022 г. преждевременно. В 2023 году сообщалось, что на реконструкцию здания необходимо около 1,2 млрд рублей, однако из-за корректировки проекта эта сумма увеличится.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.