Самарский цирк исключили из перечня объектов культурного наследия

УГООКН опубликовало приказ об исключении Самарского цирка им. Олега Попова из перечня выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Документ от 8 ноября 2021 г. опубликован на сайте правительства Самарской области.
В частности, приказом исключается из перечня выявленных ОКН объект "Цирк", расположенный на ул. Молодогвардейской, 220 в Самаре. В то же время, включается в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ достопримечательное место "Площадка Самарского цирка им. О. Попова", расположенная на пересечении улиц Молодогвардейская и Маяковского.
Также в документации отмечается, что необходимо утвердить границы территории площадки и предмет ее охраны.
В начале апреля 2021 г. Самарский цирк и гостиница артистов на ул. Полевой, 4 были признаны объектами культурного наследия, а основанием для этого стали акты историко-культурной ценности объектов. Этот статус закреплял неприкосновенность здания: его нельзя было перестраивать и сносить. Таким образом, цирк продержался в статусе ОКН всего 7 месяцев.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !